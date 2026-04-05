La Fanfarria Militar “Alto Perú”, perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, ofreció un show musical en la Casa Rosada, con un muy peculiar motivo: el cumpleaños de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

🎺 Concierto a la carta de Los Granaderos por el cumpleaños de Karina Milei



La banda militar ofreció un espectáculo especial en conmemoración del cumpleaños de la hermana del Presidente Javier Milei, con repertorio adaptado para la ocasión.



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El evento íntimo se realizó en el Patio de las Palmeras y la banda interpetró canciones de ABBA -el grupo favorito de la alta funcionaria- como “Dancing Queen”, “Mamma Mia” y “Chiquitita”.

La celebración contó con la presencia de un reducido grupo de dirigentes del oficialismo, entre ellos la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez; el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; el asesor Eduardo ‘Lule’ Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Además de los hits del grupo sueco, la fanfarria tocó la marcha “Avenida de las Camelias” y el cierre fue con la Marcha de San Lorenzo.

