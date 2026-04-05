Colapinto llevará la Fórmula 1 a las calles de Palermo

Franco Colapinto se prepara para encender las calles de Buenos Aires, mientras la Fórmula 1 regresa a Argentina para un evento de demostración histórico.

El piloto oriundo de Pilar conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team, en las calles del barrio de Palermo el 26 de abril de 2026, marcando la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circula en la Ciudad de Buenos Aires.

En el proceso, Franco se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, marcando un momento único para el automovilismo nacional y para el disfrute de los apasionados fanáticos de Argentina.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida”, destaca.

Y resalta: “Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”.

El evento posiciona a Buenos Aires en el mapa global de experiencias vinculadas a la Fórmula 1, acercando a los fanáticos argentinos a una disciplina que actualmente atraviesa uno de sus mayores crecimientos a nivel mundial.

La Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito callejero de 2 kilómetros, donde se llevarán a cabo dos show runs oficiales, siendo el punto culmine del día.

La jornada contará con un sector abierto y gratuito y sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

En el Fan Zone habrá propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos, en tanto que el espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

La preventa exclusiva -pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago con tres cuotas sin interés- estará disponible a partir del lunes 6 de abril a las 16 horas.

MERCADO LIBRE PRESENTA: FRANCO COLAPINTO ROAD SHOW BUENOS AIRES 2026 🏁@FranColapinto se prepara para encender las calles de Buenos Aires con un roadshow histórico 🏎️💨



🗓️ 26 de abril

🏟️ Palermo



💳 Preventa exclusiva pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago con 3… pic.twitter.com/5pkezkpxBp — Dale Play Live (@livedaleplay) March 31, 2026

Y la venta general, siempre vía EnigmaTickets, será a partir del martes 7, a las 16 horas, con todos los medios de pago, pudiendo seguir accediendo al beneficio exclusivo de tres cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago.