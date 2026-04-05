Advierten que el PJ necesita “una unificación de verdad”

El analista Gustavo Damián González consideró que hoy por hoy el oficialismo se presenta con mayor fortaleza que la oposición, por lo que hizo foco en la necesaria “ampliación” del peronismo para poder competir.

“Un candidato a presidente no se genera de un día para otro”, puntualizó, para luego dar cuenta que “el peronismo tiene dos o tres cosas para hacer. Primero, lograr una unificación de verdad”.

Dijo que “tienen que convencer a algunos que hoy no están”, incluyendo gobernadores y dirigentes de otros espacios políticos y en este armado, distritos clave como Córdoba y Santa Fe serán “determinantes”.

“Pareciera que más allá de la debilidad pasajera, está mucho más fuerte el Gobierno nacional que la oposición”, acotó González en declaraciones a Canal E.

Luego consignó que “si las posibilidades de ganar se alejan, más se aceleran las posibilidades de hacer alianzas prácticamente con cualquiera”.

Acto seguido, el consultor remarcó que la historia reciente demuestra este pragmatismo y “no sería ninguna novedad en la política argentina”.

“Si lo que está en juego es la Presidencia de la Nación, el peronismo haría cualquier cosa para volver al poder”, aseveró, inclusive alianzas que hoy parecen improbables. “No veo ninguna imposibilidad”, remató.



