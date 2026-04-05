Espectáculos | 31 mar 2026
Nico Vázquez alzó el ACE de Oro por “Rocky”
La obra resultó además la más premiada de la noche al llevarse ocho estatuillas, superando por una a “La revista del Cervantes”.
La Asociación Cronistas del Espectáculo entregó este lunes los Premios ACE a lo mejor de la producción teatral 2024/2025, ocasión en la que “Rocky” se alzó con el máximo galardón, el ACE de Oro.
La obra protagonizada por Nicolás Vázquez resultó además la más premiada de la noche al llevarse ocho estatuillas, seguida por “La revista del Cervantes” con siete distinciones y “Una Navidad de mierda” con tres.
El jurado de ACE evaluó en esta oportunidad las obras estrenadas en un plazo extendido de tiempo, que abarcó desde el 1 de junio de 2024 y al 31 de agosto de 2025.
Durante la ceremonia desarrollada en el Teatro Astros se entregaron también cinco plaquetas que homenajearon al empresario Carlos Rottemberg por sus 50 años en la actividad teatral, las bodas de oro del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit), los 35 años de historia de la sala Andamio 90, los 50 años de carrera del actor y director Daniel Loisi y el medio siglo de trayectoria artística de Marcelo Bucossi.
Los ganadores en los diferentes rubros fueron:
Autora/Autor
Alfredo Allende, Sebastián Borensztein, Juan Francisco Dasso, Marcela Guerty y Juanse Rausch (La revista del Cervantes)
Drama y/o Comedia dramática
Rocky
Actriz protagónica en Drama y/o Comedia dramática
Ana María Picchio (El secreto)
Actor protagónico en Drama y/o Comedia dramática
Joaquín Furriel (Ricardo III)
Dirección de Drama y/o Comedia dramática
Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky)
Comedia
Una Navidad de mierda
Actriz en Comedia
Verónica Llinás (Una navidad de mierda)
Actor en Comedia
Jorge Marrale (Cuestión de género)
Director de Comedia
Peto Menahem y Verónica Llinás (Una Navidad de mierda)
Actriz o Actor de reparto en Drama y/o Comedia
David Masajnik (Rocky)
Actuación masculina en obra para un solo personaje
Agustín “Rada” Aristarán (Chanta)
Actuación femenina en obra para un solo personaje
Julieta Zylberberg (Prima Facie)
Musical
Cuando Frank conoció a Carlitos
Actuación femenina en musical
Alejandra Radano (La revista del Cervantes)
Actuación masculina en musical
Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)
Dirección general de musical/Music Hall/Café concert
Pablo Maritano (La revista del Cervantes)
Dirección musical
Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca y Despertar de primavera)
Music Hall/Café concert
La revista del Cervantes
Espectáculo de humor
Un poyo rojo
Obras en Teatro Alternativo
Incidente en Vichy
Actuación femenina en Teatro Alternativo
Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir)
Actuación masculina en Teatro Alternativo
Mateo Chiarino (Incidente en Vichy y El arte de esgrimir)
Dirección en Teatro Alternativo
Pablo Gorlero (Incidente en Vichy)
Coreografía
Andrea Servera (La revista del Cervantes)
Infantil
El barbero de Sevilla
Música original
Vane Butera (Coraza. Cáscara. Casa).
Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)
Escenografía
Tato Fernández (Rocky)
Iluminación
Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky)
Sonido
Eugenio Mellano Lanfranco (La sirenita, Rocky y Cuando Frank conoció a Carlitos)
Vestuario
María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes)
Revelación femenina y masculina
Albana Fuentes (La sirenita)
Producción
RGB Entertainment y Preludio (Rocky)
ACE de Oro
RGB y Preludio (Producción de Rocky)
El Jurado de ACE está compuesto por Nora Lafón (presidenta), Carlos Abeijón (vicepresidente), Adriana Schottlender, Alejo Álvarez Herrera, Catalina Dlugi, Cristina Durán, Daniel Sousa, Fernando Alvarez, Gabriela Rádice, Gustavo Lladós, Julia Bowland, Jorge Lafauci, Jorge Montiel, Karim González, Laura Díaz Olmos, Leonardo Coire, Lorena Peverengo, Luis Vázquez, Marcela Godoy, Marcelo Conterarte, Marcelo Isse Moyano, Marcelo Oliveri, Mariano Casas Di Nardo, Marita Otero, Mónica Berman y Verónica Pagés.