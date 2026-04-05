Pídeme la Luna y te la bajaré: el satélite de la UNLP hace historia

Arranca la cuenta regresiva para que el satélite desarrollado con participación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) parta rumbo a la Luna en el marco de la misión Artemis II de la NASA, que marcará el regreso de vuelos tripulados alrededor del satélite natural tras más de medio siglo.

El nanosatélite ATENEA será lanzado a partir del miércoles 1 de abril, con una ventana que podría extenderse hasta el lunes 6. La expectativa crece en la Facultad de Ingeniería de la UNLP, que tuvo un rol clave en su desarrollo. El despegue tendrá lugar desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, como parte de Artemis II, la misión que volverá a llevar astronautas a la órbita lunar.

Vamos rumbo a la Luna. 🌙



Tenemos previsto trasladar el cohete y la nave espacial de @NASAArtemis II a la plataforma de lanzamiento hoy a las 8 p.m. hora del este. Su primer intento de despegue está programado para el 1 de abril. pic.twitter.com/jTgThmQsmv — NASA en español (@NASA_es) March 19, 2026

ATENEA es un CubeSat de clase 12U, con dimensiones aproximadas de 30 cm x 20 cm x 20 cm. Su objetivo es validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales. Entre sus principales tareas se destacan la medición de radiación en órbitas altas, la recopilación de datos GNSS para el diseño de nuevas misiones y la validación de enlaces de comunicación de largo alcance junto con la evaluación de componentes espaciales.

“Para nosotros es un orgullo que la Universidad Nacional de La Plata forme parte de este hito, que ATENEA pueda volar al espacio junto a los cuatro astronautas”, señaló Marcos Actis, decano de la Facultad de Ingeniería y director del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA).

Desde el propio equipo técnico que ya se encuentra en Estados Unidos, el ingeniero Facundo Pasquevich, integrante del CTA, destacó la magnitud del momento: “Estamos viviendo horas históricas. Ver al ATENEA listo para integrarse a la misión Artemis II es el resultado de años de trabajo colectivo. Este proyecto demuestra que desde Argentina podemos desarrollar tecnología de nivel internacional para el espacio profundo”.

También recordó que esta misión marcará el regreso de vuelos tripulados que orbiten la Luna, algo que no ocurre desde Apolo 8, cuando los astronautas realizaron el histórico sobrevuelo en diciembre de ese año.

Además de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, participaron del desarrollo del CubeSat la CONAE, la UNSAM, la FIUBA, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la CNEA y la empresa VENG S.A.

ATENEA será el único satélite de América Latina en la misión, tras haber sido seleccionado por la NASA entre decenas de propuestas internacionales. Su objetivo central será validar tecnologías clave para futuras misiones en el espacio profundo, además de realizar mediciones de radiación y probar sistemas de navegación y comunicación en condiciones extremas.

Según el cronograma, una vez que la nave Orion se separe del cohete, ATENEA será uno de los primeros CubeSats en ser liberados. A partir de ese momento comenzará a operar más allá de la órbita baja terrestre, generando datos fundamentales para el desarrollo de nuevas tecnologías espaciales.

La misión Artemis II también pondrá a prueba los sistemas de soporte vital con tripulación a bordo. El vuelo, de aproximadamente diez días, realizará un sobrevuelo alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra con un amerizaje en el océano Pacífico.

