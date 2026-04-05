“76”, crónica de un año que cambió nuestra historia para siempre

1976 marcó un antes y un después en la reciente historia argentina. Un año signado a fuego por un golpe de Estado cívico-militar que desencadenó la noche más oscura: el Estado nacional vuelto verdugo de su propio pueblo.

Con su lúcida mirada, y apelando –entre otros testimonios y fuentes– a documentos y archivos recientemente desclasificados, Felipe Pigna analiza en 76 los hechos más importantes de este primer año de la dictadura militar.

Sin dudas, y nodal: el trazado de un plan económico empobrecedor que no podía llevarse adelante sin una feroz represión centralizada y sistematizada. Una maquinaria de muerte que se venía gestando desde mucho antes del golpe, activada por una parte de la sociedad civil en complicidad con las Fuerzas Armadas.

Pero también, y en esto 76 se vuelve un libro necesario, este minucioso trabajo echa luz sobre aquello que latía en las sombras: la resistencia de la cultura, del movimiento obrero, de las organizaciones estudiantiles y de derechos humanos.

Cerca de la idea de “comprender” más que de “justificar”, Felipe Pigna mantiene viva, en su nuevo libro, la memoria de quienes, pese a todo, sabían –y saben– que siempre existe un mañana.

La obra publicada por Planeta cuenta con entrevistas a José Alfredo Martínez de Hoz, Ramón Genaro Díaz Bessone, Juan Gelman, Enrique Gorriarán Merlo, Mario Firmenich, Antonio Cafiero, Rodolfo Terragno, Leonardo Favio, Tulio Halperin Donghi, Adriana Calvo y Charly García.