Alarma en Merlo por un sujeto que acosó a nena de 7 años dentro de una panadería

Un inquietante episodio ocurrido en el barrio Pompeya, en el partido bonaerense de Merlo, es investigado por la Justicia luego de que un hombre se acercara a una nena de 7 años dentro de una panadería y le dirigiera comentarios de contenido sospechoso.

El individuo, que se retiró del lugar tras la intervención de la abuela de la menor, no fue identificado.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la esquina de las calles Filiberto y Toay, donde Patricia Inés Larocca, de 58 años, se encontraba trabajando como empleada del local.

Según consta en la denuncia radicada posteriormente, la mujer estaba atendiendo el negocio cuando ingresó un hombre que comenzó a prestar especial atención a su nieta, una niña de 7 años que se encontraba con ella en el lugar.

De acuerdo con el relato de la denunciante, el sujeto se acercó a la menor y se paró a su lado, momento en el que le dijo la frase: “¿Querés que te dé algo o querés algo?”, mientras fijaba su atención en la niña.

🚨 Merlo: siguió a una nena de 7 años hasta una panadería y la dueña evitó algo peor



Un hombre persiguió a la menor hasta el interior del local y le preguntó: “¿Querés que te dé algo?”.



La comerciante advirtió la situación, se interpuso de inmediato y resguardó a la niña detrás… pic.twitter.com/CnrqT2riYw — ANDigital (@ANDigitalOK) March 31, 2026

La situación llamó inmediatamente la atención de la mujer, quien intervino al advertir el comportamiento del desconocido. Ante esa reacción, el individuo se retiró del local sin decir nada más, dejando a la familia en estado de preocupación.

Tras lo ocurrido, la mujer decidió radicar la denuncia correspondiente ante las autoridades para que se investigue el episodio y se pueda establecer la identidad del sospechoso.

La causa fue caratulada como “averiguación de ilícito” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 del Departamento Judicial Morón, que inició actuaciones para esclarecer lo sucedido.

Por el momento, el sospechoso permanece sin identificar y los investigadores trabajan en la recopilación de información y posibles registros de cámaras de seguridad de la zona que permitan reconocerlo.

El objetivo de la investigación es determinar quién es el individuo que protagonizó el episodio y establecer si podría estar vinculado a otros hechos similares ocurridos en el barrio o en zonas cercanas. Mientras tanto, las autoridades continúan reuniendo elementos para avanzar en el caso.