El presidente de YPF relativiza los aumentos: “Un tercio de lo que podría haber subido”

El CEO de YPF, Horacio Marín, no ocultó su alivio por el fallo a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de la petrolera, dado que una derrota judicial ponía a la empresa “al borde de la extinción”

“Hay que felicitar a (Javier) Milei, a (Pablo) Quirno, al embajador, a María Ibarzabal porque lo que lograron es algo extraordinario y es gestión”, sopesó en declaraciones a TN.

“Revocar un fallo del estilo que estaba, en los Estados Unidos, con la jueza Preska que tiene una altísima reputación era una probabilidad de menos del 15 %. Si perdía YPF iba a la extinción”, exclamó.

Pasada esta etapa, afirmó que “se vienen inversiones millonarias”, lo que será “el financiamiento más grande en la historia de Latinoamérica”.

Por otra parte, dijo que al Gobierno le preocupa el aumento del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente; estimó que la suba de la nafta significó “más de 10 %” desde el inicio del conflicto bélico, y anticipó que la petrolera trabaja en un plan que permita amortiguar el impacto en los combustibles.

“Estamos viendo algo que nos permita lograr algo que sea bueno para la gente, teniendo en cuenta al consumidor como foco”, adelantó, aunque descartó un congelamiento. “Denme unos días”, pidió.

En tanto, aclaró que “lo único que trasladamos es el costo. YPF no está ganando con el precio, subió un tercio de lo que podría haber subido”.

En cuanto al consumo, señaló que la petrolera estatal está “1% arriba del mismo mes del año pasado” en naftas y “en gasoil más de 7 %”, lo que significa que “hay actividad”.