Milei arremetió contra “precarios” y “trasnochados” economistas

El presidente de la Nación, Javier Milei, publicó una “reflexión profesional” para salir al cruce de los economistas “que dicen que el Gobierno si quiere crecer debe aceptar mayor inflació”.

“Puedo entender que alguien precario pueda seguir creyendo en la Curva de Phillips y hay trade-off entre inflación y desempleo (actividad) aunque ya la teoría económica la haya sepultado en 1968 y terminado de rematar entre 1972 y 1973”, contextualizó el líder libertario.

A través de un posteo en X, disparó. “De ahí a saltar a una relación positiva entre la inflación y el crecimiento es un disparate tanto en lo teórico como en lo empírico”.

REFLEXIÓN PROFESIONAL

Me sorprende, para mal, economistas que dicen que el gobierno si quiere crecer debe aceptar mayor inflación.

Puedo entender que alguien precario pueda seguir creyendo en la Curva de Phillips y hay trade-off entre inflación y desempleo (actividad) aunque ya… — Javier Milei (@JMilei) March 31, 2026

“Entiendo que algún trasnochado podría llegar a creer en el modelo de James Tobin (donde la economía crece conforme viaja hacia el trueque), el cual, si tuviera sentido Argentina con la inflación que ha tenido debería ser potencia mundial”, deslizó.

Así las cosas, arremetió: “Creo que muchas veces no se piensa seriamente lo que se dice y mucho menos se toma consciencia de lo que significa tomar decisiones que tienen impacto en millones de personas”.