Zylberberg, mejor actriz solista: “Es un momento siniestro del país”

La actriz Julieta Zylberberg se llevó este lunes el ACE a Mejor actuación femenina en obra para un sólo personaje y durante la entrega no dudó en aseverar que “es un momento siniestro del país”.

Tras un agradecimiento muy especial a la directora de Prima Facie, Andrea Garrote, puso de relieve que “lo que pasa con la obra es muy especial”.

“Tender lazos y puentes es lo único que nos va a mantener a flote en este momento siniestro de nuestro país”, sopesó la destacada intérprete.

“Habla de distintas violencias a las que estamos expuestas las mujeres, cómo institucional o personal. Ahora que nos quieren quitar derechos que habíamos adquirido, puedo ponerle voz a esto”, ponderó.

Finalmente, pidió “porque tengamos un país más justo con políticas que nos contemple y abrace”.

Regreso con temporada limitada

La aclamada Prima Facie, el unipersonal que conmovió al público y a la crítica, escrito por la dramaturga australiana Suzie Miller y con adaptación de Andrea Garrote, regresa al Teatro Picadero, para una temporada limitada.

Será a partir del 4 de abril, con funciones los sábados a las 22 horas. Las entradas ya están a la venta a través de Plateanet y en la boletería de la sala, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857.

Una historia intensa, actual y necesaria que interpela de frente al sistema, la verdad y la justicia. Potente unipersonal dirigido bajo la mirada sensible de Andrea Garrote e interpretado por Julieta Zylberberg quien le pone cuerpo y alma a un papel de enorme compromiso artístico.

Escuchar al testigo. Esperar. Disparar las preguntas. Ganar. Una joven abogada construye su exitosa carrera como defensora de acusados de delitos sexuales. Conoce a la perfección cada una de las reglas del juego judicial. Disfruta cada una de las absoluciones que consigue. Sabe que en su trabajo no hay nada personal: no es más que un engranaje necesario para que el sistema funcione.

Prima Facie, se estrenó, en 2019 en Sidney, Australia; y fue tal la repercusión que en 2022 desembarcó en el West End londinense y en 2023 llegó a Nueva York, con Jodie Comer y a Madrid con Vicky Luengo entre otras ciudades europeas.

En Sudamérica: se estrenó en Chile con Camila Hirane, bajo la dirección de Daniel Veronese; en Brasil con Débora Falabella; en Colombia con Cristina Umaña y en Buenos Aires, con la actuación de Julieta Zylberberg.

Una pieza que llega para poner a prueba nuestras creencias y cuestionar el modo en que miramos y escuchamos a las víctimas de violencia de género...