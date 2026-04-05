La Justicia ratificó el adelantamiento de elecciones en la UCR bonaerense

El Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata N° 1, encabezado por Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido de impugnación impulsado por Miguel Fernández y sus aliados y ratificó lo que se definió en la autoconvocatoria radical de los plenaristas del abadismo, Evolución, el possismo y el salvadorismo. De este modo, la UCR bonaerense irá a las urnas el domingo 7 de junio.

Cabe recordar que, el pasado 6 de marzo, tras haber quórum de siete presentes sobre diez miembros, los integrantes del Comité de Contingencia autoconvocados definieron que las elecciones para renovar autoridades en el radicalismo provincial se adelanten al 7 de junio.

La Convención de Contingencia se expresó en igual sentido con una votación ampliamente mayoritaria de nueve votos afirmativos sobre diez de los presentes.

No obstante, Fernández pretendía trabar la convocatoria y mantener la fecha original del 6 de septiembre, situación que no prosperó en la justicia.

La resolución judicial destacó la legalidad de la autoconvocatoria, ya que quedó demostrado que el adelantamiento de las elecciones “se aprobó reuniendo el quórum requerido y con las mayorías necesarias” que exige el artículo 74 la Carta Orgánica del partido que establece un mínimo estatutario de un tercio exigido para promover la convocatoria.

Asimismo, la Justicia determinó que el cronograma hacia el 7 de junio “cumple con los plazos legales de antelación, garantizando que todos los sectores compitan en absoluta igualdad de condiciones y sin ventajas para nadie”.

Sobre este punto, el texto del fallo señala concretamente: “Cumple con la antelación requerida en el artículo 28° de la carta orgánica partidaria por lo que ninguna afectación de derechos, ventaja, ni perjuicio se advierte para ningún sector, toda vez que no se han acortado los plazos establecidos que se han aplicado en todos los procesos electorales, dejando a todos los interesados en postular candidatos en igualdad de condiciones”.