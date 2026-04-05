Kicillof ratificó su “compromiso” en la lucha contra la violencia de género

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró este martes un playón deportivo en el “Parque Abuelas de Plaza de Mayo” de Berisso, donde además puso en funcionamiento un nuevo espacio para mejorar la atención de la Comisaría de la Mujer.

Fue junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; su par de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; y el intendente local, Fabián Cagliardi.

¡El Parque "Abuelas de Plaza de Mayo" en #Berisso suma un nuevo playón deportivo! 🏐⚽️



Más de 4.500 vecinos van a poder jugar, compartir y divertirse en este espacio que construimos con @OpisuPba y la cooperativa "Hacer".



Es el cuarto playón que inauguramos en menos de 6 meses… pic.twitter.com/peiYzzSJtP — Gobierno PBA (@BAProvincia) March 31, 2026

“Junto al OPISU estamos llevando adelante un enorme trabajo en los barrios para facilitar su integración y su desarrollo: no solo construimos viviendas y polos educativos, sino que también recuperamos el espacio público para la comunidad”, ponderó el mandatario provincial.

Asimismo, indicó que “la inauguración de este playón deportivo en el parque ‘Abuelas de Plaza de Mayo’ tiene un doble significado: darle un nuevo lugar de encuentro a los pibes y pibas y, al mismo tiempo, homenajear a quienes lucharon y luchan por una sociedad mejor”.

“Desde el primer día nos propusimos profundizar el abordaje del Estado bonaerense sobre la violencia de género: fortalecimos la formación del personal policial, desarrollamos nuevos protocolos e invertimos en equipamiento y tecnología”, anexó Kicillof.

Y completó: “Ante un Gobierno nacional que desfinancia la seguridad y niega esta problemática, la provincia de Buenos Aires está presente para acompañar y proteger a las mujeres”.

Inauguramos el nuevo espacio que le va a permitir a la Comisaría de la Mujer brindar el acompañamiento que corresponde a las vecinas de Berisso.



Frente a un Gobierno nacional que desfinancia la seguridad y niega la violencia de género, la provincia de Buenos Aires va a seguir… pic.twitter.com/ByLGh68f4S — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 31, 2026

Según se detalló oficialmente, la obra del nuevo playón fue llevada adelante por el OPISU: cuenta con 700 metros cuadrados; delimitación para canchas de básquet, fútbol, vóley y patín; iluminación LED; cercado perimetral y bancos para descanso. En el mismo parque la Provincia inauguró una plaza de juegos y proyecta un espacio integral para los vecinos de Villa Nueva.

Al respecto, Barrios remarcó que “estas inauguraciones son producto de un Estado que trabaja en articulación con los municipios: venimos a reafirmar que la obra pública sirve para generar inclusión y mejorar la calidad de vida de los vecinos que más lo necesitan”.

El nuevo espacio para la Comisaría de la Mujer se encuentra en Lisboa, entre Río de Janeiro y Londres, en el edificio en el que anteriormente funcionaba la oficina de Licencias de Conducir. Servirá para acercar sus prestaciones al centro de la ciudad y fortalecer las tareas de acompañamiento, contención y asesoramiento, en articulación con áreas judiciales, de salud y asistencia.

En tanto, Alonso sostuvo que “esta nueva sede para la Comisaría de la Mujer dispone de un equipo interdisciplinario preparado para recibir a cada vecina que lo requiera: como siempre nos instruye el Gobernador, aquí hay inversión y trabajo para brindar respuestas concretas”.

A su turno, Cagliardi manifestó que “en Berisso y la Provincia vamos por el camino contrario al modelo nacional del ajuste y la paralización de la obra pública: solo así, con un Estado verdaderamente presente, es que podemos inaugurar hoy la nueva sede de Comisaría de la Mujer y este playón para que los pibes y pibas del barrio disfruten del deporte”.

Estuvieron presentes el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; las subsecretarias de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza; y de Participación Ciudadana, Solange Marcos; el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; el director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni; y la directora de la Región Capital de Mujeres y Diversidad, Pierina Colabianchi.