Vuelve el “Nonpalidesenchufado”

Nonpalidece volvió al Konex para encontrarse con su gente y con ese escenario que ya se siente propio para el grupo. Cada show de la banda se ve como una nueva forma de habitar ese cruce: una noche a puro reggae.

La banda llevó cada canción de su repertorio hacia un terreno distinto, generando una experiencia única. Con sus fans completamente entregados, el ida y vuelta fue constante, sosteniendo la euforia de principio a fin con un setlist que nunca defrauda.

En ese marco, el Konex volvió a funcionar como ese punto de encuentro donde todo se potencia: una combinación que, lejos de perder fuerza, se resignifica en cada presentación.

Además, como parte de este gran momento, la banda anunció el regreso de “Nonpalidesenchufado”, su formato especial, con una segunda edición que tendrá lugar el próximo 28 de abril, una fecha importante porque además coincide con el cumpleaños de Néstor, y el 10 de mayo en La Trastienda que ya es su segunda casa. Además de una gira por varios puntos del país.

Se trata de un formato que tuvo su génesis hace 18 años, en el 2008, y que trae una propuesta distintiva en la que la banda revisita su repertorio desde un enfoque acústico y minimalista. Más allá de lo instrumental, este formato propone redescubrir el espíritu de cada canción, explorándolas por fuera del género y llevándolas hacia nuevas dimensiones sonoras.

A 18 años de su origen, Nonpalidece vuelve a “desenchufarse” para recorrer escenarios del conurbano y distintos puntos del país, recuperando ese formato que ya es un clásico y que permite una conexión más íntima con el público, mientras la banda continúa avanzando con su próximo material discográfico.