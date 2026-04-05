Adorni y un Rolex de USD 12 mil: El detalle que deschavó la IA

En medio del escándalo por las nuevas revelaciones que dan cuenta de un supuesto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se mostró activo este martes durante una reunión con el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

La foto del encuentro fue difundida por prensa de la Casa Rosada, en un intento por mostrar a Adorni recuperando la centralidad en la agenda política, luego de que trascendiera en las últimas horas que escrituró su departamento en Caballito a partir del préstamo de dos jubilados que dicen no conocerlo.

Sin embargo, la imagen oficial exhibió un detalle que, lejos de pasar inadvertido, fue tendencia en las redes sociales.

🤦🏻‍♂️ Manuel Adorni no para: intentó mostrar foto de unidad con Patricia Bullrich y delató el obsceno valor de su reloj



📸 Tras su balbuceante conferencia de prensa, el jefe de Gabinete quiso mostrarse fuerte junto a una de las principales espadas libertarias, y su rival en la… pic.twitter.com/pxzpw3wbUJ — ANDigital (@ANDigitalOK) March 26, 2026

El ministro coordinador lució en su brazo izquierdo un fastuoso reloj, que fue motivo de suspicacias entre los usuarios de X.

La inquietud derivó en una consulta a Grok, la inteligencia artificial de la red social de Elon Musk, que alimentó a aún más las sospechas.

Según la información proporcionada por el asistente, Adorni llevaba consigo un “reloj Rolex Datejust en acero inoxidable, con bisel acanalado y esfera plateada”, sintetizado en un “modelo clásico y elegante”.

Ante la consulta sobre el monto del objeto, Grok reveló que el precio de lista oficial nuevo “ronda los 11.800 dólares”.

“En el mercado actual para uno nuevo sin usar, se estima entre 16 mil y 18 mil USD aproximadamente, según configuración y descarga”, subrayó la IA de X, que expuso un nivel de vida del funcionario incompatible con su declaración jurada patrimonial.