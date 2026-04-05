La pobreza fue del 28,2 % a fines de 2025 y afectó a 13,5 millones de personas

El INDEC difundió este martes el dato de la pobreza correspondiente al segundo semestre de 2025.

El relevamiento arrojó que la pobreza alcanzó al 28,2 % de la población en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares.

El número marca una baja respecto del 31,6 % registrado en el primer semestre del mismo año.

#DatoINDEC

En el 2° semestre de 2025, la pobreza alcanzó al 21,0% de los hogares en el que residen el 28,2% de las personas que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomerados urbanos https://t.co/7ggyhLa7VK pic.twitter.com/i6RGbqTIA0 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 31, 2026

La cifra marca el nivel más bajo de pobreza desde el primer semestre de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3 %.

La medición se realiza sobre ingresos de los hogares en relación con el costo de la canasta básica total.

Al trazarse la proyección nacional, se estima que la pobreza afectó a 13,5 millones de personas en el cierre del año pasado.

Dentro de ese total, también se mide la indigencia —personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria—: tres millones de argentinos se encontraron en situación de indigencia a fines de 2025.