domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Economía | 31 mar 2026

INDEC

La pobreza fue del 28,2 % a fines de 2025 y afectó a 13,5 millones de personas

Es el dato más bajo desde el primer semestre de 2018. En tanto, se contabilizaron 3 millones de indigentes.

Hay 13,5 millones de pobres en el país.
TAGS: POBREZA, INDIGENCIA, INDEC, CANASTA BáSICA

El INDEC difundió este martes el dato de la pobreza correspondiente al segundo semestre de 2025.

El relevamiento arrojó que la pobreza alcanzó al 28,2 % de la población en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares.

El número marca una baja respecto del 31,6 % registrado en el primer semestre del mismo año.

La cifra marca el nivel más bajo de pobreza desde el primer semestre de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3 %.

La medición se realiza sobre ingresos de los hogares en relación con el costo de la canasta básica total.

Al trazarse la proyección nacional, se estima que la pobreza afectó a 13,5 millones de personas en el cierre del año pasado.

Dentro de ese total, también se mide la indigencia —personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria—: tres millones de argentinos se encontraron en situación de indigencia a fines de 2025.

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