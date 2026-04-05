Grabois adelantó el paso que evalúa el peronismo contra Milei y Lemoine

Diputados de Fuerza Patria cuestionaron la estrategia del oficialismo de designar a Lilia Lemoine al frente de la Comisión de Juicio Político y alertaron por un intento de bloquear iniciativas opositoras.

“A pesar la imagen que quiere mostrar el Gobierno, estamos viviendo un momento de extrema fragilidad”, advirtió el legislador Hugo Yasky, en declaraciones a ANDigital.

Acto seguido, señaló que “las denuncias de corrupción se suceden y generan indignación en la población”, y resumió: “Van acumulando un prontuario de antecedentes”.

Para completar, Yasky recordó que la Comisión de Juicio Político “es la que garantiza la posibilidad de que la impunidad ante casos gravísimos no se convierta en una tabla de salvación”.

✋| DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES



✅ Presidencia: @lilialemoine - LLA

✅ Vicepresidencia 1ra: Reserva - PRO

✅ Vicepresidencia 2da: @guillermosnopek - UxP

✅ Secretaría 1ra: @SPareja_ - LLA

✅ Secretaría 2da: Reserva - UxP

✅ Secretaría 3ra: @NicolasEmmaOK - LLA pic.twitter.com/eHtD3vzuKE — Diputados Argentina (@DiputadosAR) March 31, 2026

A su turno, el legislador Juan Grabois, también en declaraciones a este medio, alertó que “el Gobierno va a tratar de bloquear los pedidos de juicio políticos a Javier Milei, pero pronto por mayoría imple en la Cámara vamos a emplazar a la comisión para hacer lo que no van a querer hacer motu proprio”.

Consultado sobre la designación de Lemoine al frente de la comisión, respondió: “No me va ni viene”.

“A medida que vayan saliendo los escándalos de corrupción y la catástrofe socioeconómica del Gobierno, vamos a tener los voto suficientes para poder emplazarla”, completó Grabois.