El Partido Obrero volvió a la carga con un pedido de juicio político a Milei

En la reunión constitutiva de la Comisión de Juicio Político, los diputados nacionales del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores–Unidad anunciaron la presentación de un nuevo proyecto para abrir el proceso que podría llevar a la destitución del presidente Javier Milei.

“El proyecto que presentamos hoy viene a reforzar otros tantos que se han presentado, ya sea desde el bloque del Partido Obrero-FITU con Vanina Biasi, como de otros bloques como Unión por la Patria y Encuentro Federal (hoy Unidos)”, expresó Romina Del Plá.

Asimismo, dio cuenta que “venimos a señalar una vez más que este Gobierno es un agente directo de estafas, saqueos, represión y persecución contra el pueblo argentino, violando incluso los límites formales del régimen político actual, y que por eso debe ser llevado a juicio político de manera inmediata”.

En tanto, Néstor Pitrola dio cuenta que “Milei tiene una larga lista de motivos por los cuales debería ser sometido a juicio político”.

Presentamos con @RominaDelPla un proyecto por el juicio político al presidente.



Milei tiene una larga lista de motivos por los cuales debería ser sometido a juicio político: caso $Libra; ANDIS; incumplimiento de la ley de universidades y discapacidad; incendios en la Patagonia;… pic.twitter.com/umqs2ZcxDT — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) March 31, 2026

“Caso $Libra; ANDIS; incumplimiento de la ley de universidades y discapacidad; incendios en la Patagonia; fentanilo contaminado; alineamiento con EE.UU. e Israel en una guerra imperialista”, enumeró.

Y remató: “Milei no puede quedar impune. Lo tenemos que derrotar con la movilización popular”.

