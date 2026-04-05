Plan de forestación: se lanzó “Quilmes Respira 2026

Este martes se llevó a cabo el lanzamiento del programa “Quilmes Respira 2026”, en el Parque Municipal de La Ribera, una iniciativa que busca generar conciencia ambiental y promover la plantación de árboles nativos en la ciudad del Conurbano sur.

En el marco de una festiva jornada, se realizó un taller y la forestación de 20 nuevos ejemplares.

¡Quilmes Respira 2026!



Junto a instituciones educativas y organizaciones sociales, relanzamos este programa local que tiene como objetivo la plantación de árboles nativos para construir un #Quilmes mas verde hacia el futuro.#SeguimosParaAdelante ☀️💜 pic.twitter.com/FIRhzIbOwh — Quilmes Gobierno (@QuilmesMuni) March 31, 2026

“Estamos, por un lado, plantando florales, cerrando el mes de la memoria, y también estamos lanzando el programa Quilmes Respira por tercer año consecutivo, que nos permite tener ya distribuidos más de 1.500 árboles en toda la ciudad”, expresó el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio.

Asimismo, puso de relieve que “desde el día uno, Mayra Mendoza nos pidió la construcción con la comunidad, esto tiene que ver con que cada iniciativa que hagamos desde el Estado municipal tenga un arraigo con los vecinos. En este caso, en la sociedad educativa, que es la que se hace eco y lleva adelante este programa”.

Vale destacar que participaron del lanzamiento diferentes instituciones educativas y entidades de la zona.

El objetivo fue que participen de un taller sobre la importancia de plantar árboles nativos, para luego realizar la forestación de 20 nuevos ejemplares en el lugar y al finalizar, cada establecimiento se llevó un kit de semillas y plantines nativos.