La fugazzeta argentina competirá a nivel mundial

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) anunció una serie de iniciativas que marcan un hito en el posicionamiento internacional de la pizza argentina, consolidándola como un producto con identidad propia y creciente protagonismo en la escena gastronómica mundial.

En este contexto, la entidad dio a conocer cuatro ejes estratégicos que reflejan su expansión global y el fortalecimiento de su presencia en los principales escenarios internacionales.

Presentación de la Selección Argentina rumbo al Mundial

APYCE presentó oficialmente a la Selección Argentina de Maestros Pizzeros, integrada por 12 profesionales que representarán al país en el Campeonato Mundial de la Pizza, que se llevará a cabo del 14 al 16 de abril en Parma, Italia, el certamen más importante del sector a nivel global.

El equipo competirá frente a cientos de especialistas provenientes de más de 50 países, posicionando a la Argentina dentro de la élite mundial de la pizza.

Jurado y nueva categoría en España

Por segundo año consecutivo, APYCE formará parte del jurado internacional en el 5° Campeonato de España de Pizzas Gourmet, que se desarrollará del 13 al 16 de abril en IFEMA Madrid, en el marco de la 39 edición del Salón Gourmets, la feria de alimentos y bebidas de alta gama más importante de Europa, que reúne a más de 120 mil profesionales del sector.

En esta edición, el certamen incorporará una nueva categoría de pizza argentina: la fugazzeta, que se suma a la categoría muzzarella, introducida el año anterior. Esta incorporación refuerza el creciente reconocimiento internacional de la pizza argentina, que se consolida como un estilo único, con identidad propia y cada vez más valorado a nivel global.

La delegación argentina en España estará conformada por cuatro integrantes que participarán como jurado, evaluando a los competidores en las categorías de pizza argentina.

Lanzamiento del sello “Auténtica Pizza Argentina”

En el marco de esta expansión internacional, APYCE presentó el certificado “Auténtica Pizza Argentina”, un sello de calidad que permitirá distinguir a aquellas pizzerías que elaboren este producto bajo estándares definidos por la entidad.

La certificación podrá ser otorgada tanto a establecimientos en Argentina como en el exterior, siendo España el primer país donde comenzará a implementarse. Esta iniciativa representa un paso clave en la protección, valorización y proyección global de la pizza argentina.

Argentina será sede del 2° Mundial de la Pizza y la Empanada

Finalmente, APYCE anunció la realización del 2° Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada, que se llevará a cabo del 2 al 4 de septiembre en La Rural, en el marco de HOTELGA.

La primera edición, realizada en 2024, contó con la participación de representantes de países como Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Italia, Luxemburgo, Uruguay, México, Panamá, Paraguay, Perú, Senegal, Suecia y Venezuela, quienes demostraron un alto nivel profesional y una fuerte pasión por el oficio.

Debido a la superposición de fechas entre los eventos de Italia y España, APYCE conformará dos delegaciones oficiales, reafirmando su capacidad organizativa y su creciente protagonismo en la escena internacional.

En suma, con estos avances, la pizza argentina se posiciona definitivamente como un producto de identidad propia, que no solo compite en los principales escenarios del mundo, sino que también impulsa nuevas categorías, certificaciones y eventos globales, consolidando a la Argentina como un actor clave en el universo pizzero internacional.