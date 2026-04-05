La Plata: motochorros arrastraron a una abogada en brutal salidera

Una abogada de 45 años sufrió una violenta salidera bancaria este martes en el Barrio Norte de La Plata al ser atacada por dos motochorros que la arrastraron unos metros por el suelo para robarle la cartera con dinero y documentación, informaron fuentes policiales.

El hecho derivó en un operativo cerrojo que culminó con la aprehensión de un menor de 17 años y el secuestro de diversos elementos vinculados al robo.

El episodio ocurrió en calle 36 entre 4 y 5, cuando la víctima, identificada como María Emilia Saparrat, salía de una sucursal del Banco Nación.

Según relató a los efectivos policiales, fue interceptada a pocos metros por dos sujetos a bordo de un motovehículo de baja cilindrada. En ese momento, los delincuentes le sustrajeron la cartera mediante un violento tironeo que la hizo caer al suelo, provocándole escoriaciones visibles, y la arrastraron varios metros antes de darse a la fuga.

Tras el alerta al sistema de emergencias 911, personal de la Motorizada de La Plata acudió rápidamente al lugar y, con las características aportadas por la víctima, se desplegó un operativo cerrojo en la zona. La búsqueda condujo a los sospechosos hasta el barrio El Mercadito, donde se inició una persecución.

Al llegar a la intersección de las calles 121 y 525, los ocupantes de la motocicleta abandonaron el vehículo y continuaron la huida a pie. Minutos después, en calle 120 y 525, los efectivos lograron la aprehensión de uno de los implicados, identificado como Genaro Benjamín L., de 17 años.

En el procedimiento se secuestró un motovehículo de 110 cc de color negro, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo por hurto, además de la cartera de la víctima, documentación personal, tarjetas de crédito, dinero en efectivo, prendas de vestir y otros objetos personales.

La causa quedó en manos de la UFI del Joven N° 3 del Departamento Judicial La Plata. La fiscalía avaló el accionar policial y dispuso el traslado del menor al centro de recepción correspondiente.

La investigación continúa para dar con el segundo implicado que logró darse a la fuga.