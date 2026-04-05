Pescado fresco, de calidad y a precios accesibles en el Mercado Central

El Mercado Central de Buenos Aires informó que cuenta con una amplia oferta de pescados y mariscos frescos, de calidad y a precios competitivos, garantizando el abastecimiento tanto para el público minorista como mayorista.

A través de su nave mayorista de pescado, el predio concentra operadores que comercializan mercadería fresca, con controles sanitarios y de calidad, consolidándose como un punto estratégico de provisión en una de las fechas de mayor consumo del año.

Entre los principales productos disponibles, se destacan valores de referencia como:

---) Merluza a $ 9.500 el kilo

---) Dorado entero por kilo $ 12.000

---) Lenguado a $ 18.000

---) Calamar a $ 13.000

---) Filet de trucha salmonado a $ 26.000

---) Salmón a $ 29.500 por kilo

Horarios especiales por Semana Santa

Con el objetivo de facilitar el acceso y responder al incremento de la demanda, se establecieron horarios especiales de comercialización en la nave de pescado:

---) Venta minorista: jueves y viernes de 6 a 15 horas

---) Venta mayorista: de 23 a 6 horas

Desde el Mercado Central de Buenos Aires invitan a vecinos, comerciantes y público en general a acercarse y aprovechar esta propuesta, reafirmando su “compromiso con el acceso a alimentos frescos, seguros y a precios accesibles, especialmente en fechas de alta demanda como Semana Santa”.