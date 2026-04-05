Interés general | 1 abr 2026
Semana Santa
Pescado fresco, de calidad y a precios accesibles en el Mercado Central
Merluza a $ 9.500; dorado a $ 12.000, calamar a $ 13.000 y lenguado a $ 18.000 son algunos de los precios por kilo. Horarios especiales de atención.
El Mercado Central de Buenos Aires informó que cuenta con una amplia oferta de pescados y mariscos frescos, de calidad y a precios competitivos, garantizando el abastecimiento tanto para el público minorista como mayorista.
A través de su nave mayorista de pescado, el predio concentra operadores que comercializan mercadería fresca, con controles sanitarios y de calidad, consolidándose como un punto estratégico de provisión en una de las fechas de mayor consumo del año.
Entre los principales productos disponibles, se destacan valores de referencia como:
---) Merluza a $ 9.500 el kilo
---) Dorado entero por kilo $ 12.000
---) Lenguado a $ 18.000
---) Calamar a $ 13.000
---) Filet de trucha salmonado a $ 26.000
---) Salmón a $ 29.500 por kilo
Horarios especiales por Semana Santa
Con el objetivo de facilitar el acceso y responder al incremento de la demanda, se establecieron horarios especiales de comercialización en la nave de pescado:
---) Venta minorista: jueves y viernes de 6 a 15 horas
---) Venta mayorista: de 23 a 6 horas
Desde el Mercado Central de Buenos Aires invitan a vecinos, comerciantes y público en general a acercarse y aprovechar esta propuesta, reafirmando su “compromiso con el acceso a alimentos frescos, seguros y a precios accesibles, especialmente en fechas de alta demanda como Semana Santa”.