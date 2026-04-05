El pistacho también pisa fuerte entre los huevos de Pascua

En un contexto donde los consumidores priorizan productos diferenciales, una empresa nacional se posiciona rápidamente entre las opciones más buscadas de la Semana Santa con su colección de huevos de Pascua.

La propuesta de Lucciano's combina materia prima premium, desarrollo artesanal y una experiencia pensada en cada detalle, desde el sabor hasta la textura y la presentación.

La colección está compuesta por dos variedades principales, a saber:

Pistacchio con Avella Dubai

Chocolate blanco de origen belga, saborizado con pistacchio. En su interior, un relleno cremoso con pistacchios caramelizados crocantes, que aporta textura y un contraste equilibrado entre dulzura y notas tostadas.

Chocolate con Leche & Chocolate Blanco

Una combinación de chocolate con leche y chocolate blanco de origen belga. En su interior, bombones rellenos de dulce de leche que suman una experiencia indulgente y sorprendente en cada bocado.

Según precisaron desde la empresa, todos los huevos están elaborados con chocolate belga 100 %, seleccionado por su calidad superior y perfil aromático.

“Cada pieza es trabajada con un enfoque artesanal que contempla el moldeado del chocolate, el ensamblado manual, el relleno individual y terminaciones cuidadas, garantizando una experiencia consistente y diferencial en cada unidad”, detallaron.

En su primera edición, la línea de Pascuas ya evidencia una fuerte demanda, con una producción total de 10.265 unidades. El desglose por variedad refleja una marcada preferencia por el Pistacchio, con 2.004 unidades en formato grande y 5.606 en formato chico, mientras que la opción de Chocolate con Leche & Chocolate Blanco alcanza 864 unidades en formato grande y 1.791 en formato chico.

“Cada una de estas unidades es elaborada de forma manual, pieza por pieza, desde el moldeado hasta el relleno y las terminaciones, lo que refuerza el carácter artesanal del producto y el nivel de detalle en cada huevo”, completaron los voceros de Il Maestro.