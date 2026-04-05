La canasta de Pascuas llega con aumentos de hasta 63 %

La tradición de celebrar las Pascuas con productos de la pesca y la parte dulce con las roscas y los huevos, se hace cada vez más cuesta arriba. Este año, los productos tradicionales de la Semana Santa sufrieron subas interanuales de hasta 63 por ciento.

Así se desprende de un relevamiento elaborado por la consultora Focus Market, sobre la canasta de productos típicos de las Pascuas para 2026.

En lo que hace al pescado, el mayor aumento este año es del 58 % para el caso del kilo de calamar, seguido por filet de merluza con el 27 %, la milanesa de pescado con un 15 %, y los 250 gramos de kanikama con un 9 % de aumento.

El director de la consultora, Damián Di Pace, explicó que la ostensible suba del calamar se debe a factores externos, ya que mostró un “fuerte dinamismo exportador, con mayor demanda internacional y mejora de precios”, presionando los valores locales.

Por su parte, la lata de atún natural de 170 gramos mostró un aumento del 25 % respecto al 2025.

“La caída en términos nominales del precio del atún en lata entre marzo de 2024 y marzo de 2026 responde principalmente a un shock de oferta importada y mayor competencia. Tras la apertura de importaciones, ingresaron al mercado argentino marcas extranjeras —principalmente de Ecuador— con precios significativamente más bajos, lo que generó una guerra de precios en góndola”, describió el economista.

En lo que respecta a los huevos de chocolate, las categorías relevadas por la consultora fueron: el Mini Eggs x 24 unidades (85 gramos), que presenta el mayor incremento, 49 % con respecto al año anterior; el huevo de Pascuas sorpresa de 150 gramos que aumentó 45 % y el huevo pequeño (17 gramos), que aumentó 40 %.

Le siguen el huevo sorpresa de 20 gramos (+38 %), huevo negro/blanco de 110 gramos (+28 %), y por último el huevo de Pascuas de leche de 55 gramos (+27 %).

“Se explica principalmente por el shock previo en el precio internacional del cacao. Durante 2024, registró subas históricas impulsadas por problemas climáticos, plagas y caída de la producción en África Occidental, que concentra más del 60 % de la oferta global”, contextualizó el titular de Focus Market.

Resaltó que “esto llevó el precio del insumo a máximos récord, encareciendo fuertemente los costos de la industria chocolatera”.

En ese sentido, el traslado a precios minoristas sigue rezagado, mientras que las empresas ajustaron precios para recomponer márgenes tras el shock previo y enfrentan además costos locales elevados (logística, salarios, impuestos), lo que sostiene valores altos en góndola.

Las roscas de Pascuas también mostraron grandes aumentos en comparación al año pasado. El aumento más destacado se dio en la rosca artesanal de 500 gramos que compramos en la panadería, con un precio de $8.000 en 2025, y $ 13.000 en 2026, lo que suma un aumento del 63 por ciento.

Le sigue la rosca de 900 gramos, con un aumento del 52 %, ya que el año pasado costaba $ 16.500 y este año $ 25.000. Por último, el menor aumento con un 47 %, lo tiene la rosca industrial de pack cerrado por 400 gramos, que se vende en supermercados, donde el año pasado costaba $ 3.500, y este año su precio es de $ 5.150.­­

“Los aumentos en la rosca de Pascuas responde principalmente a la suba de costos de insumos clave, más que a un shock de demanda. En particular, productos como harina, huevos, azúcar, crema y chocolate registraron fuertes incrementos, impactando directamente en el costo de producción de panaderías y confiterías”, puntualizó Di Pace.

Finalmente, sostuvo que “a esto se suma el aumento en costos operativos (salarios, energía, logística) y una menor escala de producción por caída del consumo, lo que eleva el costo unitario. En muchos casos, los comercios ajustan precios para sostener márgenes en un contexto de ventas más débiles”.