Jorge Macri le reclama $ 27.000 M a Kicillof: “Debe hacerse cargo”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le exigió al gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, que pague una deuda de 27.000 millones de pesos en concepto de la asistencia que reciben los bonaerenses que permanecen en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a lo publicado por la administración PRO, en la capital del país funcionan 61 Centros de Inclusión Social que brindan atención integral a 4.626 personas las 24 horas.

Y en ese sentido dieron cuenta que asisten “al menos a 2.327 personas con domicilio en la Provincia” y, por ese motivo, solicitan que la gestión de Kicillof se haga cargo del dinero que se utiliza con ese fin.

.@Kicillofok es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno.



Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA.



Es hora de que se hagan cargo. pic.twitter.com/FEiT6Ev6j4 — Jorge Macri (@jorgemacri) April 1, 2026

“Como quedó establecido en el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, que modifica la Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo, la responsabilidad de la atención a las personas en situación de calle es competencia de cada jurisdicción”, expuso el Gobierno de la Ciudad.

“Sin embargo, la provincia de Buenos Aires no lo está cumpliendo. A su vez, la Provincia, a través de la Ley 13.956, creó el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle”, alertó.

Y a través de un posteo en redes sociales, Macri escribió dirigiéndose a Kicillof: “Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno”.

“Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA”, sentenció.

En simultáneo, los ministros Gabriel Mraida (Desarrollo Humano y Hábitat) y Gustavo Arengo (Hacienda y Finanzas) le enviaron el mismo reclamo a su par en Economía bonaerense, Pablo López.

Hoy le enviamos a la Provincia de Buenos Aires esta factura.



La ley no deja lugar a dudas: cada provincia es responsable de las personas en situación de calle dentro de su territorio. Además, la provincia también sancionó una ley para dar atención a personas en situación de… https://t.co/KsgZGGtCFI — Gabriel Mraida (@gabimraida) April 1, 2026

En concreto, solicitan “la inmediata transferencia de los recursos necesarios para saldar el monto actualizado de los costos, incluidos los que se generen en adelante, sin perjuicio de la deuda correspondiente a períodos anteriores”.