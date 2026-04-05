Estelares presentó el video de “Los Lobos” y suma fechas

Después de haber presentado los videos de “Emperifollada”, “Roma” y “Alma en mi”, Estelares acaba de lanzar el clip oficial de “Los Lobos”, el nuevo corte que lleva el mismo nombre de su último disco.

Dirigida por Gonzalo López; con fotografía y cámara a cargo de Diego Druvante; dirección de arte de Christian Lisa, cámara de Federico Dell’Oro y producción de Celina Harry, la producción audiovisual fue rodada en La Plata.

A su vez, el grupo celebra los 20 años del aclamado Sistema Nervioso Central, el disco que marcó un antes y un después en su carrera y los consolidó definitivamente dentro de la escena nacional.

Un álbum que no sólo amplió su audiencia, sino que dio forma a parte del repertorio que hoy habita la memoria emocional de varias generaciones.

Al mismo tiempo, la banda llega con su más reciente trabajo de estudio, Los Lobos, un nuevo capítulo que reafirma su capacidad de reinventarse sin perder la esencia.

La noche estará atravesada por canciones de ambos discos -clásicos que definieron una época y nuevas composiciones que proyectan el futuro- en un recorrido que une la intensidad emocional de Sistema Nervioso Central con la madurez sonora de Los Lobos.



