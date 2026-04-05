Nuevo sistema para pagar las cuotas de las viviendas en PBA

Con el objetivo de garantizar que la inversión del Estado provincial en la construcción de viviendas permita realizar nuevas obras, y a la vez hacer más justo el sistema de cuotas que pagan las familias adjudicatarias, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano y el Instituto de la Vivienda de la bonaerense aprobaron un nuevo régimen para el recupero de la inversión en viviendas sociales.

La nueva modalidad surge tras el análisis del sistema vigente, en el que se detectaron diferencias significativas entre los montos de las cuotas que pagan familias de distintos barrios y proyectos habitacionales, lo que en muchos casos generaba desigualdades y dificultades para sostener los pagos.

Frente a este escenario, la Provincia aprobó el nuevo Régimen de Recupero de la Inversión en Vivienda, que establece una metodología actualizada para determinar y actualizar las cuotas que deben abonar las familias adjudicatarias, buscando equilibrar la inversión realizada por el Estado con la capacidad real de pago de los hogares.

Por otro lado, se creó un Plan de Saneamiento y Consolidación de Deuda – Período Hogar BA, destinado a las familias que registren cuotas impagas hasta el 15 de mayo de 2026. A través de este mecanismo podrán regularizar su situación y reordenar sus planes de pago.

El recupero de las cuotas es una herramienta clave para sostener la política habitacional, ya que los fondos que regresan al sistema del Estado bonaerense se reinvierten en nuevas obras y permiten ampliar el acceso a la vivienda a más familias.

De esta manera, la Provincia busca fortalecer un sistema solidario en el que el esfuerzo conjunto entre el Estado y los bonaerenses garantice condiciones más equitativas para quienes ya han sido adjudicatarios de una casa construida con inversión pública.