Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI en abril

En abril, Cuenta DNI renueva su propuesta de beneficios para que las personas usuarias de la billetera digital puedan continuar ahorrando en sus consumos.

Como novedad, se incorpora Le Park Entretenimientos como marca destacada, con descuentos todos los días, lo que amplía las oportunidades para aprovechar los beneficios.

🍔 #CuentaDNI | ¿Sabías que los findes tenés 25% de descuento en gastronomía? 👀



😉 Salí a comer algo rico en estos locales: https://t.co/8tHx8zdLjr pic.twitter.com/LiD8QX5E0W — Banco Provincia (@bancoprovincia) March 20, 2026

Sigue vigente de lunes a viernes el descuento en comercios barrio, que incluye carnicerías, granjas, pescaderías.

Como recomendación de ahorro muy importante, vale decir la promo en comercios de barrio es acumulable con la de librerías, los lunes y martes, y la de farmacias y perfumerías, los miércoles y jueves y la de supermercados (no cadenas) los martes y miércoles.

También continúan los beneficios en comercios de gastronomía, supermercados, universidades, ferias y mercados bonaerenses.

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20 % de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $ 5.000 por semana, que se alcanza con $ 25.000 en consumos.

Marcas destacadas: 30 % de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $ 15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido.

Full YPF: 25 % de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $ 8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Gastronomía: 25 % de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $ 8.000 por semana y por persona.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5 % de descuento adicional.

Ferias y mercados bonaerenses: 40 % de descuento todos los días, con tope de $ 6.000 por semana.

Universidades: 40 % de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $ 6.000 por semana.

Librerías: 10 % de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10 % de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.