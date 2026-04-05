La venta de 0 km repuntó en marzo, aunque el acumulado sigue en rojo

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de vehículos patentados durante marzo ascendió a 48.972 unidades, lo que representó un crecimiento del 1,2 % interanual, ya que en marzo de 2025 se habían registrado 48.389 unidades.

Si la comparación es contra febrero, se observó una suba del 16,5 %, puesto que en el mes previo se habían registrado 42.027 unidades.

De esta forma, en los tres meses acumulados del año se patentaron 157.455 unidades, esto es un 3,1 % menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 162.475 vehículos.

Al respecto, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, expresó: “Vemos cómo en los tres meses ya transcurridos nos estamos emparejando al año pasado, pero el crecimiento es más lento de lo que preveíamos y claramente estamos en un momento en el que hay que salir a buscar al cliente y facilitarle incentivos para que tome la decisión de comprar”.

“Una vez más, insistimos en que la financiación, por un lado, con tasas que sigan hacia abajo, y la reforma impositiva, tantas veces anunciada, pueden ser ese empujoncito que necesitamos para que se consolide un dinamismo que nos está faltando. Desde la cadena de valor estamos trabajando en ello y mantenemos las previsiones de que el 2026 será con crecimiento”, completó el titular de la entidad.

Récord en motos

La contracara estuvo en el patentamiento de motovehículos. El número de unidades patentadas durante marzo fue de 79.115 motovehículos, esto es una suba interanual del 54,8 % ya que en marzo de 2025 se habían registrado 51.117 unidades. Si la comparación es contra el pasado mes se observa una suba del 11,6 %, ya que en febrero pasado se habían registrado 70.914 unidades.

De esta forma, en los tres meses acumulados del año se patentaron 218.772 unidades, esto es un 44,4 % más que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 151.456 vehículos.

“Acabamos de finalizar el mes de mayor registro de patentamientos de motovehículos de la historia por un amplio margen, ya que para observar un mes similar, en realidad con menos de 75.000 unidades, debemos ir hasta 2017. Evidentemente mucha gente sigue ingresando al mercado de la movilidad mediante la adquisición de un motovehículo”, señalaron desde ACARA.

Honda siguió liderando el mercado con 14.754 unidades, seguida ahora por Motomel, con 9.776, que recuperó ese puesto dejando tercera a Gilera con 9.331. Keller, en enero fuera del top five, continua cuarta, con 8.458 unidades, y la otra novedad es el ascenso de Corven a la quinta posición, con 7.081, desplazando a Zanella fuera del top five.