Juliana Santillán se reunió con el embajador de “Checoslovaquia”, país disuelto en 1993

La diputada nacional Juliana Santillán protagonizó un nuevo papelón al publicar en redes sociales que se había reunido con el “embajador de Checoslovaquia”, un país que dejó de existir formalmente el 1 de enero de 1993, luego de dividirse en la República Checa y en Eslovaquia.

El inaudito error ocurrió luego de que la legisladora de La Libertad Avanza participara en un cóctel con diplomáticos en la residencia de la Unión Europea, en el marco de la visita de una delegación del Parlamento Europeo para el Mercosur.

La confusión se convirtió en tendencia debido a que la legisladora libertaria preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en la Cámara de Diputados.

El hecho se hizo público cuando subió a una historia en su perfil de Instagram, mencionando a representantes de distintos países, e incluyendo a la inexistente nación europea de Checoslovaquia.

Un historial de “errores”

No es la primera vez que Santillán comete una equivocación producto del desconocimiento. A fines del año pasado, confundió la celebración de Navidad con la Resurrección.

Meses antes, intentó cuestionar la falta de infraestructura en el Gran Buenos Aires, y se quejó públicamente por la falta de “cluacas”.

También tuvo su momento de derrape durante un viaje de vacaciones en Bariloche, donde intento ponderar la naturaleza patagónica y se sacó una foto, según ella, en el “serro” Campanario.