“Me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo”: El exabrupto de Caputo ante empresarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó este miércoles en la Bolsa de Comercio de Rosario ante empresarios y productores y lanzó un peculiar exabrupto que dejó atónito al auditorio.

Durante su alocución, el titular del Palacio de Hacienda se dedicó a explicar los lineamientos del programa económico impulsado por el presidente Javier Milei.

En un momento determinado, hizo un paréntesis para salir al cruce de quienes reclaman una devaluación del peso bajo el propósito de recuperar competitividad.

"Me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo a todos"



Luis Caputo calificó de "patéticos" a quienes proponen devaluar, dijo que "le están tomando el pelo a la gente" y sentenció: "No sé si lo hacen porque les pagan o por desconocimiento". pic.twitter.com/sXcZdbtv3J — Corta (@somoscorta) April 1, 2026

“Tenemos que terminar de comernos el cuento de que, para ser competitivos, hay que devaluar. Realmente encuentro patético a la gente que dice eso”, arremetió el funcionario.

Y se explayó: “Lo digo con todas las letras, me parece que le están tomando el pelo a la gente”.

“No sé si lo hacen porque les pagan o por desconocimiento. ¿Esa es la propuesta que tienen? El país devaluó la moneda de 1 a 1.400 % en los últimos 25 años”, remarcó Caputo.

Y remató con una frase sin sutilezas: “¿En serio la solución es devaluar? Me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo a todos”.