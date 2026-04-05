domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Economía | 1 abr 2026

Polémica

“Me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo”: El exabrupto de Caputo ante empresarios

El ministro explotó contra los economistas que piden devaluar para recuperar competitividad. Fue en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Luis Caputo en la Bolsa de Comercio de Rosario.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó este miércoles en la Bolsa de Comercio de Rosario ante empresarios y productores y lanzó un peculiar exabrupto que dejó atónito al auditorio.

Durante su alocución, el titular del Palacio de Hacienda se dedicó a explicar los lineamientos del programa económico impulsado por el presidente Javier Milei.

En un momento determinado, hizo un paréntesis para salir al cruce de quienes reclaman una devaluación del peso bajo el propósito de recuperar competitividad.

“Tenemos que terminar de comernos el cuento de que, para ser competitivos, hay que devaluar. Realmente encuentro patético a la gente que dice eso”, arremetió el funcionario.

Y se explayó: “Lo digo con todas las letras, me parece que le están tomando el pelo a la gente”.

“No sé si lo hacen porque les pagan o por desconocimiento. ¿Esa es la propuesta que tienen? El país devaluó la moneda de 1 a 1.400 % en los últimos 25 años”, remarcó Caputo.

Y remató con una frase sin sutilezas: “¿En serio la solución es devaluar?  Me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo a todos”.

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