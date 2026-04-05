Sin foto y en medio del escándalo, Milei recibió a Adorni en Olivos

El presidente Javier Milei recibió este miércoles al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la quinta de Olivos, en medio del escándalo por las acusaciones de dádivas y presunto enriquecimiento ilícito, tras detectarse incompatibilidades entre sus propiedades y su patrimonio declarado.

Desde Casa de Gobierno informaron que el encuentro se llevó a cabo para trazar la segunda etapa de gestión y proyecciones del 2026 y 2027.

“Repasaron la agenda legislativa y delinearon la recta final de la segunda etapa de gobierno”, señalaron fuentes oficiales.

🏢 Manuel Adorni registró un departamento en Caballito por USD 230 mil con préstamos particulares



La maniobra, que involucra financiamiento privado para una propiedad en ese barrio porteño, volvió a poner el foco en la gestión del jefe de Gabinete y sus vínculos financieros.… pic.twitter.com/AET7aqXMXt — ANDigital (@ANDigitalOK) March 30, 2026

El comunicado, sin foto de la reunión, implicó un gesto de ratificación a Adorni: “Con el objetivo de optimizar la gestión, el jefe de Gabinete iniciará una ronda de reuniones con los ministros y sus equipos técnicos para analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras”.

Según detallaron desde Casa Rosada, se llevarán a cabo entre el 6 y 8 de abril en los ministerios de Seguridad, Salud y Defensa.

Cabe recordar que el ministro coordinador suspendió la conferencia de prensa de este miércoles, ante la escalada de la polémica por su departamento de Caballito.

Días atrás se conoció que Adorni escrituró el inmueble tras haber obtenido un préstamo no bancario por 230 mil dólares de dos jubiladas, pero una de ellas reveló que no lo conocía.

Asimismo, salió a la luz que la escribana a cargo de certificar la operación, lo había visitado reiteradas veces en Casa Rosada, y ahora deberá declarar ante la Justicia.