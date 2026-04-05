Salvaje golpiza a una alumna con discapacidad en el patio de la escuela

Un brutal ataque tuvo lugar en una escuela de Mar del Plata, donde una alumna con discapacidad fue golpeada salvajemente y terminó lastimada.

El hecho se produjo el pasado viernes en el patio de la Escuela Municipal N° 204. La víctima, una joven de 5 ° año con hemiparesia y es portadora de una válvula cerebral, fue atacada violentamente por una compañera.

Mayor indignación causó el comportamiento de otros estudiantes quienes, lejos de interceder para frenar la golpiza, se dedicaron a filmar con sus teléfonos celulares.

Posteriormente, viralizaron el video en redes sociales, situación que desató una ola de repudios.

🚨 Brutal ataque en una escuela de Mar del Plata: golpearon a una alumna con discapacidad



La víctima, de 5° año, padece hemiparesia y tiene una válvula cerebral. Fue agredida en el patio de la Escuela Municipal N° 204, por una compañera.



👉 El violento episodio fue filmado por… pic.twitter.com/DmD3GakUx7 — ANDigital (@ANDigitalOK) April 1, 2026

Afortunadamente, los golpes no afectaron la válvula cerebral, aunque se encuentra bajo control médico en el Hospital Alende.

La indignación de la familia

La madre de la víctima compartió su malestar por lo ocurrido, al tiempo que objetó el accionar escolar. “Mi hija tiene todos los ojos negros y verdes, pero gracias a Dios está bien. Le hicimos la tomografía y está bien, pero si tiene vómitos o mareos la tengo que llevar de urgencia”, narró.

En declaraciones a C5N, comentó cómo se enteró de la golpiza: “Me entero porque una maestra de orientación me la llevan a la puerta de mi casa porque no sabía nada. No llamaron a nadie, le dieron un hielito y un tecito y me la llevaron. Mi hija no se acuerda quién la levantó ni quien le dio su teléfono”.

“No había una preceptora en el patio, no había nadie. Y la gran mayoría de los compañeros están mal y estaban preocupados por ella. No se metieron por miedo a esta chica”, expresó la mujer.

Para finalizar, lamentó el accionar del establecimiento educativo. “El lunes nos dijeron que íbamos a tener respuesta y me aseguraron que le iba a dar pase a otra escuela. Que la manden lejos, no sé. Que hagan algo con esa nena, que intervenga servicio social y se fijen qué le está pasando porque también le pegó a otras chicas”, concluyó.