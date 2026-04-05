Kicillof viajó a Tierra del Fuego para participar de la vigilia por Malvinas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó este miércoles a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para participar de las actividades que se llevarán a cabo en conmemoración del 44º aniversario de la Guerra de Malvinas.

El mandatario bonaerense fue recibido por el gobernador local, Gustavo Melella, su par de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela; y el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez.

Acompañado por ministros, legisladores y dirigentes del peronismo bonaerense, Kicillof participará de la vigilia en Río Grande, en la antesala del 2 de abril junto a excombatientes.

En tanto, este jueves asistirá al acto oficial para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Se espera que el mandatario bonaerense binde un encendido discurso para reivindicar la soberanía sobre Malvinas y, en simultáneo, objetar la política internacional del presidente Javier Milei.

En otro orden, la foto de Kicillof junto a otros dos gobernadores peronistas servirá para mostrar volumen político en medio de la interna peronista rumbo al 2027.