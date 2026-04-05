La postura de YPF ante los aumentos: “Economía de libre mercado”

El presidente y CEO de YPF, Horación Marín, confirmó que en el marco del conflicto bélico en medio oriente y la estampida ddel petróleo, la compañía nacional realizará “un buffer de precios de combustibles por hasta 45 días”.

“Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor”, afirmó en torno a la medida que comienza a implementarse este jueves.

En concreto, consignó a través de un posteo en redes sociales que “durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent, quedando liberadas el resto de las variables que componen el precio”.

⛽ YPF defendió los aumentos pero anunció una “estabilización de precios”



El presidente de la petrolera de bandera Horacio Marín explicó que estos responden a la oferta y la demanda, en línea con la lógica del mercado.



👉 Pero a su vez dijo que se realizará “un buffer de… pic.twitter.com/w90jy3gitm — ANDigital (@ANDigitalOK) April 2, 2026

“Desde el comienzo de esta guerra en Medio Oriente, no buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía”, anexó Marín.



Asimismo, manifestó que “mediante este acuerdo buscamos renovar el compromiso honesto y moral con nuestros consumidores cuidando la demanda en un contexto de incertidumbre global”.

“Operamos en una economía de libre mercado: las empresas observamos la oferta y la demanda y definimos las mejores estrategias comerciales para acompañar a nuestros clientes”, cerró.