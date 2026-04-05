Buscan mejorar el abordaje del síndrome de Down en la Provincia

El diputado bonaerense de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, presentó dos iniciativas legislativas para mejorar el abordaje del síndrome de Down en la Provincia, proyectos que son acompañados por parlamentarios de la mayoría de los bloques que integran la Cámara baja.

Ambas iniciativas legislativas se inscriben en un mismo horizonte de ampliación de derechos, pero abordan dimensiones complementarias de una misma problemática, “lo que permite entenderlas como herramientas que, lejos de superponerse, se potencian entre sí”.

El primer proyecto presentado por el legislador marplatense propone la adhesión a la Ley Nacional 27.716, la cual establece pautas y protocolos destinados a garantizar la contención y el acompañamiento integral de las personas que reciben un diagnóstico prenatal o neonatal de trisomía 21 o síndrome de Down, mediante una comunicación adecuada y el acceso a información objetiva y actualizada sobre dicha condición.

Hoy presentamos dos iniciativas legislativas para mejorar el abordaje del síndrome de Down en la Provincia de Buenos Aires



Hoy no existe una ley específica que lo aborde de forma integral. Y cuando el Estado llega con respuestas parciales, las desigualdades crecen.



Ambas… pic.twitter.com/6jOq9MfyYB — Diego R Garciarena (@dgarciarena) April 1, 2026

La segunda iniciativa busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la inclusión social de las personas con síndrome de Down, promoviendo su acceso en condiciones de igualdad a los distintos ámbitos de la vida social, mediante políticas públicas con enfoque de derechos humanos que aseguren accesibilidad, apoyos adecuados y la eliminación de barreras que limiten su autonomía.

En este sentido, incorpora políticas públicas vinculadas a la salud, la educación, el empleo, la autonomía personal y la participación social, promoviendo un enfoque basado en apoyos, accesibilidad e inclusión.

La inclusión educativa, laboral y social es abordada en la iniciativa como un derecho y no como una concesión. “Garantizar el acceso, la permanencia y el desarrollo en estos ámbitos no solo impacta en la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, sino que también enriquece a la comunidad en su conjunto, fortaleciendo el entramado social y promoviendo una convivencia basada en el respeto y la igualdad”, expuso el diputado.

Cabe recordar que, en la provincia de Buenos Aires existe legislación en materia de discapacidad e inclusión, pero no hay una ley específica integral sobre síndrome de Down.

Así las cosas, desde el bloque opositor dieron cuenta que “ambas iniciativas vienen a cubrir el vacío normativo con un enfoque moderno de derechos, y abordan dimensiones complementarias de una misma problemática. Mientras el primer proyecto interviene en el inicio del recorrido, el segundo estructura las condiciones necesarias para sostener ese proceso en el tiempo”.

“La complementariedad de estas iniciativas permite transformar una instancia inicial, como el momento del diagnóstico, en una política pública sostenida que acompañe trayectorias de vida, reduzca desigualdades y promueva una inclusión real”, enfatizó Garciarena.

En igual tesitura, consignó que “abordar esta problemática de manera integral no es solo una decisión técnica, sino una definición política: la de construir un Estado presente que acompañe, incluya y garantice derechos desde el inicio y a lo largo de toda la vida”.

“No se trata únicamente de reconocer derechos en términos formales, sino de generar las condiciones concretas para su ejercicio efectivo. La inclusión no es un mensaje, es una decisión”, concluyó.

Las iniciativas llevan la firma de los diputados Diego Garciarena, Alejandro Dichiara, Facundo Tignanelli, Alexis Guerrera, Marcela Basualdo, Silvina Vaccarezza, Matías Civale, Andrés De Leo, Romina Braga, Luciano Bugallo, Alejandro Rabinovich, Martín Rozas, y Christian Castillo.