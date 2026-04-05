Triunviro de la CGT advirtió que “la industria nacional tiende a desaparecer”

La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de uno de sus triunviros, Cristian Jerónimo, expresó su “profunda preocupación” por la “crítica situación que atraviesa la industria argentina” y advirtió sobre las consecuencias del actual modelo económico en el entramado productivo y el empleo.

“El sector productivo de la Argentina, en este caso la industria nacional, está sufriendo una enorme crisis por la apertura indiscriminada de importaciones que generó este gobierno”, enfatizó el referente vidriero y remarcó que esta política expone a las empresas locales a una competencia desigual.

En ese sentido, afirmó que “no tiene ninguna posibilidad una empresa de la industria argentina de competir con China”, especialmente en un contexto donde el sector enfrenta “una carga impositiva fiscal terrible” y carece de acceso a financiamiento para invertir en tecnología y mejorar su competitividad.

El dirigente sindical alertó además sobre las consecuencias concretas de este escenario: “la sangría que se está generando está a la vista, con el cierre de empresas y la cantidad de pérdida de puestos de trabajo que sucede a diario”, y advirtió que, de continuar este rumbo, “la industria nacional tiende a desaparecer”.

Jerónimo también cuestionó el impacto social del actual contexto económico y sostuvo que “no es la realidad que se vive diariamente en la calle”, al tiempo que describió un deterioro en las condiciones de vida: “el grado de endeudamiento que tienen las familias argentinas hoy se acrecienta cada vez más”.

Asimismo, defendió el rol de la negociación colectiva como herramienta clave para la adaptación de cada actividad y señaló que “cuando hay voluntad de las partes y cuando un gobierno no interfiere para generar desequilibrio, se puede llegar a buen puerto”.

En esa línea, recordó experiencias en sectores como el petrolero y el automotriz, donde el diálogo entre sindicatos y empresas permitió mejorar la competitividad y generar empleo.

Así las cosas, Jerónimo reafirmó su posicionamiento en defensa del entramado productivo nacional. “Vamos a seguir defendiendo a la industria nacional y, por sobre todas las cosas, vamos a seguir defendiendo nuestro país”, pues “sin industria nacional no hay nación”.

Finalmente, el cosecretario general de la CGT subrayó que cualquier proyecto de desarrollo debe ser inclusivo. “Si realmente queremos pensar en construir un país próspero y con un proceso virtuoso que integra a los 47 millones de argentinos, tiene que ser pensando en un país con desarrollo y producción”, enfatizó.

En relación al plano judicial, Jerónimo consideró “importantísimo” el fallo que, mediante una medida cautelar que presentó la CGT, suspendió la aplicación de artículos de la reforma laboral, al entender que “se extralimitaba y que iba en contra de la Constitución Nacional”. No obstante, advirtió que se trata de “una discusión larga” que continuará en los tribunales.