La Línea 148 volverá a prestar servicio

La línea de colectivo de jurisdicción nacional número 148 mantendrá los niveles de frecuencias, regularidad y seguridad, a través de un esquema de transición operativa a cargo de la empresa El Nuevo Halcón, cediéndole la operación a la empresa Misión Buenos Aires (a cargo de la Línea 129)

Esto servirá para resolver la problemática actual de interrupción del servicio, situación que afectó a miles de pasajeros que utilizaban los recorridos desde Florencio Varela y San Francisco Solano a Plaza Constitución

Vale mencionar que El Nuevo Halcón operó la línea durante 28 años y colapsó tras acumular deudas salariales con cerca de 500 trabajadores, incluyendo aguinaldo de diciembre y sueldos de enero y febrero.

Esta medida fue oficializada con la firma de un acta de entendimiento entre la empresa, la Unión Tranviarios Automotor y la Secretaría de Transporte junto con la Subsecretaría de Transporte Automotor.

Para que se restablezca el servicio, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía constató que la empresa cumpla con todos los requisitos administrativos y técnicos correspondientes.

Al mismo tiempo, se coordinará con Nación Servicios S. A. la adecuación de los equipos necesarios para la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Asimismo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) desplegará las medidas necesarias para la habilitación y control de los servicios.

