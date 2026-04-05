Nacha & Favero en el Cervantes por seis únicas funciones

Durante seis noches Nacha Guevara y Alberto Favero se reencuentran en la sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes para cantar y contar la historia detrás de las canciones que acompañaron sueños, luchas, amores y pérdidas.

Una ceremonia de música y emoción donde cada tema, cada anécdota y cada mirada revelan una vida entera sobre el escenario.

Así, el TNC se convierte en el espacio de encuentro de estos dos grandes creadores de la escena argentina.

“Nacha, la Guevara (cuál otra?), debuta en nuestro más prestigioso escenario: el Teatro Nacional Cervantes”, recalca el director de la emblemática sala de calle Libertad, Gonzalo Demaría.

“Eso si no contamos su participación vestida de ranita en un espectáculo que incluyó a las alumnas de danza, que por entonces se formaban en el teatro”, desliza.

Y recalca: “Hoy, ya consagrada en los escenarios del mundo, el Teatro Nacional Cervantes presenta a Nacha junto al maestro Alberto Favero, para revisitar su repertorio y su largo recorrido desde la niña a la artista”.



El espectáculo tiene colaboración artística de Álvaro Rufiner, diseño de iluminación de Alejandro Paiva, diseño de sonido de Rodrigo Lavecchia y diseño de audiovisuales de Camila Aguilar.



Nacha & Favero en el Cervantes se presentará todos los miércoles a las 20 horas desde el 22 de abril hasta el 27 de mayo.

Localidades: Palcos y platea: 35.000 pesos. Platea balcón: 30.000 pesos. Tertulia: 20.000 pesos. Descuento a jubilados y estudiantes. Entradas disponibles en Alternativa Teatral y en la boletería del TNC (Libertad 815).