Con Adorni en primera fila, Milei prometió suba salarial para las FFAA

El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció un reconocimiento especial para los veteranos y una recomposición salarial para las Fuerzas Armadas. Fue al encabezar el acto en Plaza San Martín en el 44° aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas, acompañado por su Gabinete, con el dato saliente de la presencia en lugar preferencial para el ministro coordinador, sospechado de enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni.

🇦🇷 Así fue el abrazo de Milei a Adorni en pleno acto por Malvinas



El gesto del Presidente en Plaza San Martín, en el 44° aniversario del inicio de la guerra, es una clara señal política en medio de los escándalos de corrupción que envuelven al jefe de Gabinete.



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“Como cada 2 de abril, estamos reunidos para recordar y honrar a aquellos que ofrecieron su vida por el valor supremo de la defensa de la patria. Esos héroes que han sabido encarnar la expresión más pura del espíritu nacional, la que surge en los momentos decisivos de la historia, sentando un precedente al que el resto de los argentinos solo podemos aspirar. A todos ellos extendemos nuestro eterno respeto y agradecimiento”, indicó el mandatario.

A través de un corto mensaje leído, el líder libertario expresó que “como gobierno, creemos que no hay mayor expresión de esos valores que nos representan como nación que nuestras Fuerzas Armadas, una institución injustamente vilipendiada en el pasado, pero hoy puesta nuevamente en el lugar que merece como parte central de nuestra República”.

“Por eso, en el contexto de nuestra tarea de reconstrucción nacional, hemos comenzado a saldar una deuda histórica con nuestras Fuerzas Armadas, defensoras de los derechos de todos los argentinos”, puntualizó.

“El año próximo será muy especial, ya que marcará el aniversario número 45 de la guerra por nuestras Islas; por eso he determinado, mediante un decreto, que en 2027 la Secretaria General de la Presidencia lleve a cabo un homenaje y otorgue una merecida distinción a nuestros veteranos. Un reconocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros Héroes hace ya muchos años”, adelantó Milei.

Y recalcó que “no se trata únicamente de reconocimiento institucional, sino de recuperar el lugar que le corresponde a la defensa de nuestra patria. Para eso es prioritario el bienestar de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas”.

En ese sentido, sostuvo que “se está abordando con responsabilidad la crisis estructural de la obra social militar, lo estamos haciendo mediante una reorganización institucional que prioriza la cobertura médica del personal y sus familias, limita el gasto administrativo y garantiza una transición ordenada”.

Discurso del Presidente Javier Milei en conmemoración al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. pic.twitter.com/5dBqnOPett — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 2, 2026

“Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con las fuerzas, un país que busca ser protagonista en el escenario global necesita fuerzas bien pagas y equipadas, a la altura de lo que el contexto global demanda”, prosiguió.

Al respecto, manifestó que “dentro del marco del equilibrio fiscal, reafirmamos el compromiso de este gobierno de llevar a cabo la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas, es un proceso que llevará tiempo, pero cuya dirección será certera”.

“En esa línea, destinaremos el 10 % de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para fortalecer nuestro sistema de defensa nacional. Creemos que la reconstrucción de nuestras capacidades militares tiene que estar más allá de toda ideología política y debe formar parte de un proceso sostenido en el tiempo, de acuerdo con el interés nacional. En otras palabras, debe ser una política de Estado”, sumó.

“Finalmente, quiero reafirmar nuestro derecho al ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El conflicto del Atlántico Sur de 1982 no alteró la naturaleza jurídica de esta disputa, que continúa siendo reconocida por las Naciones Unidas como una situación colonial especial y particular que debe resolverse mediante el diálogo maduro y sincero entre la Argentina y el Reino Unido”, aseveró el titular del Ejecutivo.

Y cerró: “A nuestros héroes, memoria y gloria; a nuestros veteranos, honor y gratitud; a las Islas Malvinas, lealtad y compromiso eterno. Que Dios bendiga a la República Argentina, que la fuerza del cielo nos acompañe y viva la patria. Muchas gracias”.