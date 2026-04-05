Avanza importante obra de desagües cloacales en Berisso

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, recorrió los avances de la obra de desagües cloacales que se lleva adelante en el barrio Villa Argüello, una intervención clave que mejorará la calidad de vida de más de 5 mil vecinos y vecinas.

Los trabajos contemplan la ejecución de 7 iml metros lineales de red cloacal, la construcción de una estación de bombeo y la realización de 750 conexiones intradomiciliarias, garantizando el acceso a un servicio esencial para las familias del barrio.

Estas obras reflejan un Estado presente, que invierte, planifica y trabaja para garantizar mejores condiciones de vida para cada familia.



Esta obra la llevamos adelante junto al @OpisuPba , el organismo de PBA encargado de impulsar la integración social y urbana en los barrios. pic.twitter.com/bbttbH1voR — Fabián Cagliardi (@fabiancagliardi) April 1, 2026

“Estas son obras fundamentales porque tienen que ver con la salud, con el ambiente y con la dignidad de cada familia”, puntualizó el alcalde durante la recorrida.

Asimismo, Cagliardi remarcó que “este es el resultado de un Estado que trabaja de manera articulada. Junto a la provincia de Buenos Aires seguimos llevando adelante políticas que llegan a cada barrio y que dan respuestas concretas a necesidades históricas”.

Vale mencionar que la obra se ejecuta en conjunto con el OPISU, organismo que impulsa proyectos de integración social y urbana en barrios populares, promoviendo el acceso a servicios básicos e infraestructura de calidad.