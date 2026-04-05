domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Municipios | 2 abr 2026

Saneamiento

Avanza importante obra de desagües cloacales en Berisso

Se trata de una intervención clave que mejorará la calidad de vida de más de 5 mil vecinos y vecinas de la populosa localidad de Villa Argüello.

Recorrida del intendente Cagliardi.
TAGS: BERISSO, CLOACAS, VILLA ARGUELLO

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, recorrió los avances de la obra de desagües cloacales que se lleva adelante en el barrio Villa Argüello, una intervención clave que mejorará la calidad de vida de más de 5 mil vecinos y vecinas.

Los trabajos contemplan la ejecución de 7 iml metros lineales de red cloacal, la construcción de una estación de bombeo y la realización de 750 conexiones intradomiciliarias, garantizando el acceso a un servicio esencial para las familias del barrio.

“Estas son obras fundamentales porque tienen que ver con la salud, con el ambiente y con la dignidad de cada familia”, puntualizó el alcalde durante la recorrida.

Asimismo, Cagliardi remarcó que “este es el resultado de un Estado que trabaja de manera articulada. Junto a la provincia de Buenos Aires seguimos llevando adelante políticas que llegan a cada barrio y que dan respuestas concretas a necesidades históricas”.

Vale mencionar que la obra se ejecuta en conjunto con el OPISU, organismo que impulsa proyectos de integración social y urbana en barrios populares, promoviendo el acceso a servicios básicos e infraestructura de calidad.

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