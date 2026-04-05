“La imaginación enferma”, interpelación escénica al propio teatro

Con dramaturgia y dirección de Marcelo Savignone, este sábado se estrena La imaginación enferma, una obra de la Compañía Cuerpos que irrumpe en el escenario para interpelar al teatro desde el mismo teatro.

Las funciones serán todos los sábados de abril y mayo a las 17 horas en el Teatro del Pueblo, con entradas a través de Alternativa o en la boletería de la sala, calle Lavalle 3636.

El elenco está integrado por Leandro Arancio, Milagros Coll, Sofía González Gil, Valentín Mederos, Guido Napolitano, Belén Santos, Tatiana Sarbia y Marcelo Savignone.

Es una obra que tensiona el drama moderno, cuestiona sus formas, denuncia su complacencia y plantea una crítica feroz al rol pasivo del arte frente a la hipocresía social.

En plena representación de Un enemigo del pueblo de H. Ibsen, emerge un gesto disruptivo que saca al espectáculo de su cauce y lo enfrenta con su propia farsa. El teatro como ejercicio inútil frente a los tiempos que corren. La obra intenta exponer las costuras ideológicas del drama burgués, sus inicios y sus herencias.

A través del colapso escénico, La imaginación enferma convierte al teatro en un campo de batalla entre la verdad y la falsedad, entre el acostumbramiento del espectador/a y la necesidad de hacer del arte una praxis activa. Un ejercicio filosófico.

