Adorni y Pino en el centro de una tormenta política y una interna feroz en la Rural

La política tiene códigos propios. Y entre ellos, uno inapelable: hay fotos que construyen poder y otras que lo erosionan. La imagen del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, difundida este 31 de marzo desde Casa Rosada, parece inscribirse en esta última categoría.

En un contexto delicado para ambos dirigentes, la postal que buscó mostrar gestión terminó amplificando dudas, tensiones y sospechas. Porque lejos de representar fortaleza institucional, la escena deja entrever necesidades políticas urgentes: sostenerse.

Una reunión con más lectura política que sectorial

El argumento formal del encuentro fue claro: trasladar al Gobierno la preocupación del campo por el incremento de costos, en especial insumos como fertilizantes y gasoil, agravados por la coyuntura internacional y la guerra en Medio Oriente.

Sin embargo, en los pasillos del sector agropecuario la interpretación es otra. La reunión aparece más como un movimiento táctico que como una instancia real de gestión.

Para Nicolás Pino, la foto implica mostrar cercanía con el poder en medio de una interna que amenaza su continuidad. Para Manuel Adorni, significa exhibir respaldo de un actor clave en un momento en que su figura atraviesa cuestionamientos que salpican incluso al presidente Javier Milei.

El resultado es una postal de conveniencia mutua. Pero también de fragilidad compartida.

Una interna que ya no se disimula

La Sociedad Rural Argentina atraviesa una de las crisis institucionales más profundas de los últimos años. El intento de Nicolás Pino de avanzar hacia un cuarto mandato encendió una disputa abierta con su vicepresidente, Marcos Pereda.

El conflicto no es menor: el propio estatuto de la entidad, modificado durante la actual gestión, establece un límite de tres períodos consecutivos. Hoy, ese mismo límite es el eje de la controversia.

.@NicolasPinoSRA dos preguntas simples:

1. Si fuiste uno de los impulsores del límite de tres mandatos consecutivos, ¿por qué considerás presentarte a un 4to?

2. Si decís que el actual mandato es el primero, ¿eso quiere decir que podrías conducir la entidad hasta el 2030?

¿Se lo… pic.twitter.com/CVvq8LcB5q — Marcos Pereda (@MPeredaBorn) March 22, 2026

Cartas cruzadas entre socios, cuestionamientos internos y denuncias de “violación del estatuto” configuran un escenario de máxima tensión, donde la discusión ya no es solo política, sino también institucional.

La alternativa que crece: “Renovación con Unidad”

En ese marco, la fórmula encabezada por Marcos Pereda y acompañada por Santos Zuberbühler lanzó el espacio “Renovación con Unidad”, con el objetivo de disputar la conducción de la entidad el próximo 9 de septiembre.

En diálogo exclusivo con ANDigital, Zuberbühler fue contundente, aunque sin romper del todo los puentes: “Lo más sano para cualquier institución es la alternancia. Pino está terminando su tercer mandato y debería irse por la puerta grande”.

El nuevo espacio integra en una misma conformación a diferentes líneas internas y sectores independientes: Por un lado, Pereda, como fundador del Movimiento Compromiso Federal, y por otro lado Zuberbühler, referente de Unidad y Acción. — Renovacion con Unidad (@Renovconunidad) March 11, 2026

El dirigente no evitó referirse a la foto con Adorni. Y dejó una definición que, en el contexto actual, resuena como una advertencia:

“No lo veo como lo más apropiado. Es una foto rara, difícil de entender en este momento”.

El peso de una imagen en el peor momento

La lectura interna es clara: el timing fue, cuanto menos, inoportuno.

Con Manuel Adorni bajo presión política y mediática, la decisión de Nicolás Pino de mostrarse públicamente junto a él no parece haber sido inocua.

“Es un error de tiempo”, deslizó Zuberbühler, dejando entrever que la imagen podría terminar jugando en contra más que a favor.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió en Casa Rosada al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. pic.twitter.com/R85pjypVYG — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) March 31, 2026

En términos políticos, la analogía que circula en el sector es elocuente: una foto así, en este contexto, puede equivaler a buscar respaldo en medio de una crisis, pero también a quedar atrapado en ella.

Sospechas, silencios y falta de respuestas

El episodio dejó además interrogantes abiertos. Intentos de comunicación fallidos, excusas poco convincentes y una exposición mediática selectiva alimentan la idea de que algo más se juega detrás de escena.

Incluso dentro de la propia Rural, comienzan a surgir versiones sobre restricciones en ámbitos internos de debate, como grupos de comunicación entre socios, donde —según denuncias— se limitarían opiniones críticas.

El malestar crece. Y ya no se oculta.

Negocios, versiones y un clima cada vez más espeso

Como telón de fondo, la reciente operación de venta de unas 24 mil hectáreas vinculadas a la familia de Marcos Pereda sumó ruido a una interna que ya estaba al rojo vivo.

Aunque desde el entorno del dirigente relativizan el impacto del movimiento —al tratarse de una reorganización patrimonial familiar—, “el tema fue utilizado en el barro de la disputa interna, elevando aún más la temperatura”.

El dilema del poder: quedarse o irse

La elección del 9 de septiembre aparece ahora como un punto de inflexión. No solo para definir autoridades, sino para marcar el rumbo institucional de la entidad.

Zuberbühler lo sintetizó sin rodeos: “No podemos criticar a la política y repetir lo mismo dentro de nuestras instituciones. La alternancia no es solo sana, es necesaria”.

El mensaje es directo. Y tiene destinatario.

Una foto que puede costar cara

En política, las imágenes no son neutras. Y esta, lejos de ser un gesto más, parece haber abierto una grieta más profunda.

Para Nicolás Pino, la apuesta por mostrar cercanía con el poder puede convertirse en un boomerang en medio de una interna feroz.

Hoy mantuvimos una reunión de trabajo con el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, para analizar diferentes aspectos de la realidad del campo argentino en un año desafiante.



En ese sentido, se plantearon las principales preocupaciones de los productores,… pic.twitter.com/d6lQdYbVxZ — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) March 31, 2026

Para Manuel Adorni, el respaldo del campo puede no alcanzar para disipar las sombras que lo rodean.

Y para la Sociedad Rural Argentina, la escena deja una certeza incómoda: la crisis ya no es silenciosa. Es pública, política y, sobre todo, inevitable.