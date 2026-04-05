Más de 30 artistas argentinos expondrán en Barcelona

Reconocidos integrantes del arte contemporáneo argentino expondrán en una muestra colectiva privada, en la ciudad española de Barcelona.

Será entre el 8 y el 14 de abril, dentro del marco de expansión global de Aliarte Internacional y AliArte Art Gallery, fundadas en 2022 por la curadora y gestora de arte Érika Tranchida.

La muestra reúne a más de 30 artistas de diversas disciplinas: arte figurativo, abstracto, hiperrealismo, fotografía, arte textil y escultura, consolidando un puente cultural entre Argentina y España.

Participarán: Maxi Bagnasco, Milo Lockett, Patricia Saporiti, Luis María Güemes, Florencia Aise, Alejandra Arroyo, Alfredo Luccerini, Antonio Boragina, Ariel Menniti, Carina Sager, Celeste Cottet, Diana Mercado, Elian Varela Verdugo, Fabro Tranchida, Fabrina Miretto y Flor Locketta.

También lo harán: Gastón Abregu, Hernán Simó, Ivanna Rojas, José Magallanes, Juan Cruz Fagin, Justina Saa, Lau Luque, Lucía Martínez Allende, Luti Vernet, Manu Paz, María Varas, Matías Lukac, Mónica Graciela Pandiani, Mónica Sayoust, Noelia Fernández, Patricia Márquez, Diana Mercado, Silvana Valeria Asmussen, Tati Fonti, Viviana Montenegro y Vivi Berthet.

“Es un honor que artistas de esta talla confíen en mí y en mi trabajo. Esto implica una gran responsabilidad y, a la vez, una enorme felicidad: poder acompañarlos en la apertura hacia el mercado internacional”, afirma Tranchida.

De esta manera, la escena del arte contemporáneo argentino da un paso estratégico hacia su expansión global con la llegada de AliArte a Barcelona.

“Cada nueva muestra representa para mí un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad de seguir abriendo caminos fuera de Argentina. Mi expectativa es consolidar estos puentes internacionales y acompañar a los artistas en su proyección hacia nuevos mercados”, agrega la curadora y gestora de arte.

Luego de afianzarse como líder del mercado local, con más de 400 puntos de venta en todo el país, está iniciando su expansión global, con el lanzamiento de Aliarte Internacional y la realización de una muestra colectiva privada, con el sello de AliArte Art Gallery.

Aliarte se distingue por su modelo innovador: la creación de bastidores pre diseñados con licencia de artistas plásticos, donde las obras son reproducidas en formato lineal para ser intervenidas por el público, generando nuevas formas de acceso al arte.

Como parte de este ecosistema, Erika Tranchida, curadora y gestora de arte, impulsa Aliarte Art Gallery, un espacio que amplía el alcance de la marca, permitiendo la exhibición de artistas más allá del circuito propio de Aliarte.

Estas acciones estratégicas abrirán mercado en Europa, generando vínculos con coleccionistas y promoviendo un intercambio artístico-cultural entre ambos países.

Para potenciar aún más los vínculos entre el arte argentino y el español, en noviembre se llevará a cabo una muestra en el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM), en Barcelona, bajo la dirección y curaduría de Erika Tranchida y AliArte Art Gallery.