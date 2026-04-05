Una policía disparó dentro de un auto de alquiler en Almagro porque creyó que la habían drogado

Una mujer policía que circulaba dentro de un auto de aplicación en un viaje compartido creyó que la habían drogado y en el barrio de Almagro decidió abrir fuego y vaciar el cargador de su arma reglamentaria, por lo que hirió a cuatro personas.

Todo sucedió este jueves feriado pasadas las 8 de la mañana en el cruce de la calle Maza al 400, entre Venezuela y avenida Belgrano, en el mencionado barrio de la Ciudad de Buenos Aires, y todos los heridos –tres hombres y una mujer–, junto a la agente, circulaban en un Chevrolet Corsa Wagon.

De los heridos, un hombre de 50 años fue atendido por el SAME en el lugar con una herida en una pierna; otros dos hombres fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía y el restante al Penna, y todos con heridas de arma de fuego de diferente gravedad.

Los más graves son el chofer, también de 50 años, quien recibió disparos en el pecho y la espalda, y otro sujeto de 33, que viajaba en el asiento del acompañante y fue herido del lado izquierdo del tórax. La mujer, de 30, estaba en el medio y fue baleada en el brazo izquierdo, la pierna derecha y el abdomen.

🚨 Violento episodio en carpooling: una policía disparó dentro de un auto



La agente abrió fuego contra otros ocupantes tras sospechar que había sido drogada durante el viaje.



👉 El hecho dejó varios heridos y terminó con la efectiva detenida, en medio de una investigación… pic.twitter.com/wpM6qj27oh — ANDigital (@ANDigitalOK) April 2, 2026

La uniformada, una integrante de la División de Custodias Estratégicas de la Policía Federal Argentina (PFA) que viajaba vestida de civil, quedó inmediatamente detenida y se espera que se le realicen distintos tipos de pericias para conocer su estado de salud mental.

Es que, según trascendió, la tiradora dijo que comenzó a sentirse mal y que le pidió al chofer que frenara su marcha, algo a lo que se habría negado por lo que consideró que la habían drogado; en ese momento esgrimió su arma de fuego y empezó a disparar.

Esta persona se subió al vehículo de alquiler en Liniers, mientras que los otros pasajeros –recordemos que se trata de un viaje compartido– venían circulando desde el distrito de Moreno.

Personal de la Policía Científica trabaja en el lugar para reconstruir lo sucedido.