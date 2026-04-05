Los veteranos de Malvinas no pagarán más peajes en las autopistas de CABA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó la exención del pago de peajes para combatientes de la Guerra de Malvinas, beneficio que alcanza a un vehículo por veterano.

La medida fue firmada por el ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua, e implementada por Autopistas Urbanas (AUSA).

Los Veteranos de Malvinas ya tienen exención del peaje en las autopistas de la Ciudad. Es un acto de justicia y memoria para quienes defendieron a la Argentina.



Ya está habilitado el trámite para acceder al beneficio:

📲 Ingresando en https://t.co/6zoHu8ePgx

📄 Completando la… — Pablo Bereciartua (@pberecia) April 2, 2026

El beneficio alcanza a los combatientes argentinos que hayan prestado servicio en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) durante el conflicto de 1982.

De esta manera, quienes accedan a la exención podrán circular por las autopistas de la Ciudad sin abonar peaje con el vehículo registrado.

El trámite para acceder al beneficio puede iniciarse de manera online a través del sitio web de AUSA.

¿Cómo acceder al beneficio?

1. Ingreso al sitio web

El interesado deberá ingresar al sitio web www.ausa.com.ar, seleccionar la opción Atención al Cliente y luego Exención Veteranos de Malvinas.

2.⁠ ⁠Descarga y firma de la Declaración Jurada

Descargar la Declaración Jurada, completarla en su totalidad y firmarla de manera digital o manuscrita (ológrafa).

3.⁠ ⁠Envío de la documentación

Remitir un correo electrónico a [email protected] (dirección habilitada exclusivamente para la gestión del beneficio; no se responderán consultas), adjuntando la siguiente documentación:

-Declaración Jurada firmada

-Documento Nacional de Identidad vigente (frente y dorso)

-Cédula del vehículo

4.⁠ ⁠Confirmación del trámite

El Centro de Atención al Cliente enviará la confirmación del trámite junto con las indicaciones correspondientes.

5.⁠ ⁠Instalación del dispositivo

Si la persona ya cuenta con un dispositivo TelePASE instalado, le servirá para acceder al beneficio, una vez realizado el trámite. En caso de no contar con un dispositivo instalado, se deberá concurrir a las oficinas indicadas para su colocación.