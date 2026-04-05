“Quindi Regina”, un llamado a recuperar la voz interior femenina

Hay libros que llegan como un susurro suave, otros como un abrazo cálido, y algunos como una revelación íntima. Quindi Regina, la primera obra publicada por Liz Tocci, pertenece a ese último grupo.

El de la Reina Nacional de la Revolución Argentina es un libro que no pretende sacudir desde el conflicto, sino iluminar desde la belleza; un puente entre la poesía, la autoayuda y la voz interior que muchas veces olvidamos escuchar.

Escrito en Argentina y publicado por Editorial D -también disponible en Amazon-, este libro nace con un propósito claro: acompañar a las mujeres en el camino del autoconocimiento y el amor propio, pero hacerlo desde un lenguaje sensible, metafórico y profundamente positivo.

No es un manual ni un conjunto de reglas; es más bien un recorrido por imágenes, reflexiones y pequeñas escenas que inspiran a detenerse, respirar y reconectar con una misma.

Liz Tocci construye en sus páginas una prosa que abraza. Habla directamente al corazón femenino con una ternura que, lejos de infantilizar, enriquece.

Su mirada invita a recordar algo esencial: cada mujer nace princesa, pero la Reina aparece cuando decide gobernarse a sí misma. Esa frase no revela un argumento, sino la esencia emocional que atraviesa el libro, a presentarse proximamente en el Museo de Bellas Artes de Corrientes capital.

“Es la raíz de una propuesta que anima a descubrir nuestra fuerza sin perder la sensibilidad, a recuperar la voz interior, a honrar la intuición y a permitirnos florecer desde nuestras propias decisiones”, puntualiza la autora.

Lo bello de Quindi Regina es que, aunque está dirigido principalmente a mujeres adultas, su estilo poético lo vuelve un libro accesible también para niñas y adolescentes.

Es que no necesita recurrir a contenidos duros o explicaciones complejas; se mueve en un territorio de imágenes luminosas y metáforas suaves, capaces de resonar en lectoras de distintas edades. Cada página está pensada como un gesto: un recordatorio de que la vida puede ser más amable cuando nos tratamos con amor.

Este libro no busca ser un espejo perfecto, sino un reflejo posible. Una invitación a detenerse en medio del ruido, a pensar en quiénes somos cuando dejamos de cumplir expectativas ajenas y comenzamos a abrazar nuestra verdad.

En suma, Quindi Regina no promete coronas externas; propone despertar la que ya vive dentro de cada una. Y en ese gesto, sencillo pero profundo, reside su verdadera magia.