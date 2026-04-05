Separada del Gobierno, Villarruel evocó en Chivilcoy la gesta de Malvinas

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, alejada desde hace tiempo de todo tipo de actividad de la cúpula gubernamental, participó en Chivilcoy del acto homenaje por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

En la ciudad del interior bonaerense fue recibida por el intendente, Guillermo Britos y durante la jornada le rindió homenaje a los caídos y se reconoció a los veteranos,reafirmando el compromiso de mantener viva la memoria y el respeto por quienes defendieron la patria.

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la ciudad vivió un emotivo acto conmemorativo encabezado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien fue recibida por el intendente Guillermo Britos. Durante la jornada, se rindió homenaje a los… pic.twitter.com/fzaIBcbAt7 — Municipalidad Chivilcoy (@MuniChivilcoy) April 2, 2026

“Este 2 de abril recordamos la recuperación de nuestras Islas Malvinas, una fecha que vive en el corazón de la patria”, expuso la titular del Senado a través de un posteo en redes sociales.

Asimismo, puso de relieve que “en 1982, nuestras Fuerzas Armadas volvieron a afirmar la soberanía argentina en las islas usurpadas desde 1833 y el pabellón nacional flameó nuevamente en Puerto Argentino”.

“Fue un acto que expresó la voluntad histórica de un pueblo que nunca renunció a sus derechos”, acotó, al tiempo que mencionó que “luego llegaron las horas más duras, el fracaso de las gestiones diplomáticas, los combates en el mar y en las islas, el hundimiento del ARA General Belgrano, la valentía de nuestros pilotos, la resistencia en cada posición hasta la rendición final. Allí quedaron nuestros héroes que dieron todo por la Nación”.

“Tras la guerra, comenzó un tiempo de silencio e incomprensión. Muchos intentaron instalar una mirada injusta sobre quienes combatieron”, lamentó la líder parlamentaria.

En ese sentido, recordó que “se ocultó a los veteranos, se despreció a nuestras Fuerzas Armadas y se quiso convertir la gesta en un episodio para olvidar”.

Este 2 de abril recordamos la recuperación de nuestras Islas Malvinas, una fecha que vive en el corazón de la Patria.



En 1982, nuestras Fuerzas Armadas volvieron a afirmar la soberanía argentina en las islas usurpadas desde 1833 y el pabellón nacional flameó nuevamente en Puerto… pic.twitter.com/VO8W7XZuRt — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 2, 2026

“Sin embargo, el pueblo argentino sostuvo viva la memoria y abrazó a sus héroes porque lo merecían. La causa Malvinas es un mandato histórico y un compromiso con el futuro. El Atlántico Sur es estratégico por su posición, por sus recursos y por su proyección hacia la Antártida”, enfatizó Villarruel.

Dijo que “allí se juega parte del destino nacional. No podemos aceptar que intereses extracontinentales dispongan de lo que pertenece a la Argentina”.

“Como siempre, ratifico que la recuperación de nuestras islas debe buscarse por la vía del diálogo y el derecho internacional, pero sin claudicar jamás en nuestra legítima soberanía”, anexó.

Y arengó: “Por los caídos, por quienes combatieron en cada rincón de nuestras islas, por los pilotos que desafiaron al enemigo con un coraje que asombró al mundo. Por los veteranos que llevan Malvinas en el alma y el corazón, la causa Malvinas nos une como Nación y nos recuerda que la soberanía no se negocia. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

En otro posteo, la vicepresidente recordó al capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino, “el primer caído en la Guerra de Malvinas, protagonista de una acción decisiva en las primeras horas del conflicto, que lo convirtió en héroe y símbolo de coraje”.

A 44 años de la caída en combate del Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino, rendimos homenaje a su valor, entrega y profundo compromiso con la Patria.



Fue el primer caído en la Guerra de Malvinas, protagonista de una acción decisiva en las primeras horas del conflicto, que… pic.twitter.com/Qwj7g1TKch — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 2, 2026

“Su figura permanece viva en la memoria de todos los argentinos como ejemplo de honor, liderazgo y amor por nuestra soberanía. Hoy lo recordamos con respeto y gratitud, reafirmando el compromiso de no olvidar a quienes dieron su vida por la Nación”, cerró.