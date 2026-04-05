Desde Ushuaia, Kicillof cargó contra quienes “pretenden el olvido” en la causa Malvinas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este jueves del acto por el Día de los veteranos y los caídos en Malvinas, realizado en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Fue junto al gobernador Gustavo Melella; su par de La Rioja, Ricardo Quintela; el intendente local, Walter Vuoto; el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Andrés Dachary; y el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia, Juan Carlos Parodi.

🇦🇷 Desde Tierra del Fuego, Axel Kicillof cargó contra quienes “pretenden el olvido” en la causa Malvinas



El gobernador bonaerense participó de la vigilia en Río Grande y del acto central en Ushuaia, y reivindicó la soberanía, en un mensaje con críticas al Gobierno nacional.



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“Vinimos a homenajear a los excombatientes, a reafirmar nuestra soberanía y a rechazar a todos los sectores que pretenden el olvido: la causa Malvinas debería unir a todas las fuerzas políticas, pero lamentablemente eso no ocurre”, enfatizó Kicillof.

En este sentido, advirtió que “el Gobierno nacional expresa el desprecio por el federalismo y la soberanía de muchas maneras: nuestras islas no son un tema del pasado, tienen que ver con el presente, con el futuro y con los recursos que están en juego”.

“No vamos a olvidar a cada uno de los soldados que dieron la vida ni dejaremos de acompañar a los sobrevivientes mientras nuestras islas sigan usurpadas: quienes nos reunimos, tanto ayer como hoy, en Tierra del Fuego, somos dirigentes que soñamos con una Patria justa, libre y soberana”, concluyó el mandatario bonaerense.

En Tierra del Fuego participamos del desfile por el 2 de abril, acompañando a nuestros veteranos y recordando a quienes dieron la vida por la patria.

A 44 años, Malvinas no es solo memoria, es compromiso con la soberanía y con la Argentina que queremos construir. Una Argentina… pic.twitter.com/DkKp8XA8kF — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) April 2, 2026

El acto desarrollado en la Plaza Islas Malvinas de la capital provincial contó con la presencia de veteranos de guerra y familiares de combatientes; representantes de fuerzas de seguridad; miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; la comunidad educativa local, y vecinos y vecinas de la ciudad.

Visita a las localidades de Río Grande y Tolhuin

El miércoles por la noche, Kicillof participó también de la vigilia en conmemoración del 44º aniversario del conflicto del Atlántico Sur, realizada en el Monumento a los Héroes de Malvinas de la localidad de Río Grande, junto al intendente local, Martín Pérez.

En la Capital Nacional de la Vigilia de la Gesta de Malvinas, y con la premisa de rendir homenaje a los excombatientes, la tradicional convocatoria organizada por el Centro de Veteranos de la ciudad congregó a autoridades locales y provinciales, legisladores y legisladoras, veteranos de otras provincias, vecinos y vecinas.

Como representante de una provincia que reivindica el federalismo y la soberanía, es un orgullo participar de la vigilia por los 44 años de la Guerra de Malvinas junto a ex combatientes, gobernadores y compatriotas en un lugar tan emblemático como Río Grande.



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Además, durante la jornada, el mandatario bonaerense y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, mantuvieron una reunión con el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, con quien analizaron la situación económica actual producto de las políticas del Gobierno nacional, y suscribieron un convenio para fortalecer la cooperación en materia universitaria y promover iniciativas conjuntas en el marco del programa bonaerense Puentes.

Participaron también de las actividades los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Trabajo, Walter Correa; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; intendentes de diferentes puntos del país y legisladores nacionales y provinciales.