“Muy triste”: una yerba brasileña patrocina a la Selección argentina

El diputado provincial del Frente Renovador de Misiones, Juan José Szychowski, presentó un proyecto parlamentario para que se revise el acuerdo que convirtió a una marca de yerba mate brasileña en sponsor oficial de la Selección argentina, de cara al Mundial 2026.

La intención es que la Casa Rosada interceda ante la Asociación del Fútbol Argentino y se eche hacia atrás uno de los tantos convenios comerciales rubricados en el último tiempo por la entidad presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

En concreto, el extitular del Instituto Nacional de la Yerba Mate objetó que sea una marca extranjera la que acompañe a los futbolistas, cuando el equipo albiceleste bien podría promover una marca argentina, vinculada a la producción local, tan golpeada en los últimos años.

De acuerdo a lo esgrimido por Szychowsky, la polémica radica en el origen extranjero de la marca, resultando “cuestionable” que un producto brasileño -histórico rival deportivo- esté asociado a la camiseta de la Selección nacional, sensible símbolo nacional junto con el mate.

Del mismo modo, recordó que la ley nacional 26.871 declara al mate como “Infusión Nacional” y establece la promoción de su consumo en eventos oficiales.

🧉@juan_szychowski "Me causo mucha tristeza la publicidad de yerba brasilera en la camiseta de @Argentina "

🧉"En el sector productivo se perdió 200 millones de dólares en el 2025".

🧉"En el sector industrial se endeudó en un 53%"

🧉 "La cadena yerbatera está totalmente rota". pic.twitter.com/EIqlVdGS2B — Ariel Sayas (@ArielSayas) March 25, 2026

La marca Baldo, de estilo uruguayo, sin palo y estacionada, lanzó en los últimos días una agresiva campaña mostrando a varias figuras de la “Scaloneta” posando con sus productos y además está habilitada a publicitarse como la “elegida” por los jugadores.

“Sería muy triste que se identifique a la yerba argentina con un producto de origen extranjero. Hay años de esfuerzo para posicionarla como un producto de calidad en el mundo”, anexó el diputado.

Y sentenció: “Tenemos que ir todos juntos en esto. Estamos hablando de identidad, pero también de la economía regional que mueve a miles de familias”.

Resta mencionar que varias empresas nacionales intentaron sponsorear a la Selección, pero los elevados valores que se requieren hoy para alcanzar ese estatus lo impidieron, permitiendo el desembarco de Baldo.

El texto del proyecto de declaración consigna: “La Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones comunica que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo competente, interceda ante la Asociación del Fútbol Argentino a fin de que la misma revea la incorporación como auspiciante de la yerba de origen brasileño”.

Desde el departamento de Marketing de Baldo alegaron que la marca es la elegida desde hace años por Lionel Messi y casi todos los jugadores de la Selección y “si no hubiera sido así, jamás habríamos avanzado con esta iniciativa de sponsorizar a la selección”.

