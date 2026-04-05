Argentina y Malvinas: la historia detrás del feriado del 2 de abril

Cada 2 de abril se conmemora en Argentina el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una jornada cargada de memoria, reconocimiento y reflexión. La fecha remite al desembarco de tropas argentinas en las islas en 1982, en el inicio de un conflicto bélico que marcó a fuego la historia reciente del país.

La Guerra de Malvinas comenzó en abril de 1982, durante la última dictadura militar, cuando el gobierno de facto decidió recuperar por la fuerza el control de las islas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833. El enfrentamiento se extendió durante 74 días y tuvo como escenario principal el Atlántico Sur, con combates terrestres, navales y aéreos.

El conflicto finalizó el 14 de junio de ese mismo año, con la rendición argentina. En total, murieron 649 soldados argentinos, en su mayoría jóvenes conscriptos, mientras que también hubo bajas del lado británico. A pesar de la derrota militar, la causa Malvinas quedó instalada como un reclamo soberano que atraviesa gobiernos y generaciones.

La conmemoración del 2 de abril fue establecida oficialmente en el año 2000 como feriado nacional, con el objetivo de rendir homenaje a los veteranos y a quienes perdieron la vida en la guerra. En distintos puntos del país se realizan actos, vigilias y homenajes, muchos de ellos organizados por excombatientes y familiares.

Más allá del paso del tiempo, la fecha mantiene una fuerte carga simbólica. No solo invita a recordar lo ocurrido en 1982, sino también a reflexionar sobre las decisiones políticas de aquel momento y el impacto que tuvo en miles de familias. Además, refuerza el reclamo diplomático argentino por la soberanía de las islas, una causa que sigue vigente en la agenda nacional.